Ante propuesta de Espino, AMLO descarta pactar con crimen

"Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera", apuntó en conferencia mañanera desde La Paz, Baja California Sur.

Ayer, el ex comisionado nacional de seguridad pública Manuel Espino reveló que le propuso al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pactar y acordar con el crimen organizado organizado para buscar la pacificación del País.

El Mandatario señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón, el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en EU acusado de nexos con el narcotráfico, sí tenía acuerdos con la delincuencia.

"Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y donde empiezan el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren", dijo.

"Y qué hacían antes, pues se protegía a unos y se perseguía a otros, esos eran los acuerdos, ya no sucede eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección, no se va a tolerar a quienes cometen delitos, cero impunidad, cero, quien sea".

Reiteró que no cambiará la estrategia de seguridad.

"Entonces no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia", sostuvo.

"Dicen ¿no va a cambiar la estrategia? claro que no ¿y por qué no la voy a cambiar? Primero porque estoy convencido, absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia, estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, porque algunos así creen, yo sostengo que todos los seres humanos somos buenos".