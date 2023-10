Amplía AMLO la posdata contra los conservadores

Ciudad de México





A pesar de que el INE le ordenó no ponerla al inicio de las mañaneras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su posdata contra los conservadores y hasta agregó un texto en el que dice que su conferencia es para atrevidos y rebeldes.

Ahora, antes de iniciar la mañanera, al colocarse la posdata se escucha la voz de López Obrador leyendo:

"El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores", se ve en texto y se escucha en voz de AMLO.

La posdata fue transmitida solamente en el canal de YouTube de López Obrador, no en el de Cepropie ni en el del Gobierno de México.

Sin embargo, el canal que eligió el Mandatario para transmitir el mensaje tiene más de 4.3 millones de seguidores, superiores a los 818 mil del Gobierno de México y los 37 mil de Cepropie.

Además, por instrucción del INE, no solo se presentó el mensaje ordenado por la Comisión de Quejas, sino que también se le dio lectura.

Al comenzar su mañanera, el Mandatario federal arremetió contra el INE.

También dijo que la posdata se pondrá todos los días.

"Está muy bien todo lo que está pasando, porque se clarifica, sobre todo la imparcialidad, entre comillas, de los del INE, no se les nota ¿no? Que son filo panistas, casi no ¿verdad?", criticó.

López Obrador afirmó que ya no puede llamar conservadores a sus adversarios y que ahora los va a llamar reaccionarios

"Se acuerdan lo que decía el Presidente Juárez, de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario? Tiene que ver con conservadurismo. Porque el conservadurismo es conservarlo mantener el estatus quo, conserva privilegios, fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios", indicó.

"Esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros, entonces por eso lo del conservadurismo. Los que están a favor de conservar el estatus quo, es decir, los que quieren que siga lo mismo".