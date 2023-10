Nivel de Samuel es extraordinario

Ciudad de México

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) celebró la posición que tiene el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al ubicarse en tercer lugar en la encuesta publicada por El Universal, con siete puntos porcentuales, por debajo de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, "sin hacer campaña".

En entrevista, el senador veracruzano consideró que los siete puntos que tiene el mandatario estatal "es un indicador extraordinario; lo cierto es que en las encuestas nuestras trae el 14 por ciento, sin iniciar campaña".

Se dijo confiado del éxito de la estrategia y el proceso interno de MC rumbo a las elecciones presidenciales, pues sus encuestas internas le indican que será una elección de tres tercios y señaló que los porcentajes que le da la encuesta a Claudia Sheinbaum no son reales. "Esos números que quieren fantasiosos, con los que quieren sacar a Morena, en la encuesta interna bajaba a 30 puntos, y las potencialidades que tenemos nosotros de entrada es en posibilidades de estar en tercios", enfatizó.

"Pero todo va a ir fluyendo, yo les digo que van a ir viendo poco a poco cómo es el crecimiento de un proyecto como el nuestro que, se los anticipo, vamos a ganar la Presidencia de la República porque hay claras tendencias en ese sentido, lo he dicho antes, incluso con encuestas que salen en otros medios de comunicación", subrayó.

NÚMEROS DE ENCUESTAS

Reconoció que el puntero en las encuestas internas de Morena era Luis Donaldo Colosio, "con amplias potencialidades", pues traía en promedio en los trece estados que representan en promedio el 62 por ciento de la lista nominal, traía una intención del voto de 23 puntos.

COLOSIO NO ES EL CANDIDATO

Dijo que si Colosio no es el candidato presidencial de MC es porque "nadie debe presionar ni puede presionar a ninguna persona para que ocupe un cargo. Yo creo que hizo las valoraciones correctas".

Dante Delgado recordó que Colosio tiene niños a quienes les entrega su afecto y cariño. "Recuerden la tragedia de la que fue objeto. Su hijo en este momento tiene la misma edad que él tenía cuando perdió a su padre y posteriormente a su madre y jamás lo presionamos para que pudiera darle una oportunidad a Movimiento Ciudadano, porque de lo que se trata es de que él tenga emoción y pasión para llevar adelante un proyecto y en este caso él lo ha reflejado, y nosotros siempre lo hemos respetado, él sabe que nunca lo hemos presionado", indicó.

No aspiro a reelegirme como senador; soy la última instancia de MC a la Presidencia: Dante Delgado

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano reveló que no aspira a reelegirse como senador porque "no puede haber dos aspiraciones simultáneas" y él es la última instancia de ese partido para ser candidato presidencial en el 2024.

"No aspiro a reelegirme, no sé si las circunstancias se vayan a dar, pero no estoy considerando esto. En la convocatoria -para aspirantes a candidatos de MC- dice que no puede haber dos aspiraciones simultaneas", dijo en entrevista.

"Movimiento Ciudadano va a tener candidatura presidencial y porque ninguna circunstancia vamos a permitir que nos detenga y yo dije que soy la última instancia", subrayó.

Cuestionado que entonces si no es Samuel García, ni Marcelo Ebrard, él sería el candidato, comentó: "No sé, candidato va a tener MC y preparado para hacerlo y además sería muy bueno, pero hay que dejar a las nuevas generaciones...sería buen Presidente, pero no estoy buscando serlo".

A pregunta expresa si ha tenido acercamientos con Marcelo Ebrard para la posible candidatura presidencial, dijo que "no estamos en este momento en un ejercicio de acercamiento o de no acercamiento, porque le corresponde a él agotar sus instancias que ha presentado y sería un acto impropio de nuestra parte querer intervenir en decisiones que corresponden a otras personas".

Indicó que "no estamos invitando candidaturas en este momento en ese sentido, la convocatoria es la que va a abrir la posibilidad de quienes deseen participar, puedan hacerlo".

"No he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a buscar. Están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados por el partido. Vamos a ganar la Presidencia", dijo Delgado.