Consejeros de INE no hicieron trabajo por votos en extranjero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no hicieron su trabajo para garantizar el voto de mexicanos en el extranjero, pues, acusó tanto a los que salieron como los que actualmente "no lo tomaron como algo prioritario" y "no le dieron la importancia suficiente".

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, el mandatario federal reveló que en la reunión que sostuvo en meses pasados en Palacio Nacional con los actuales consejeros del órgano electoral, éstos le informaron que iba a ser muy difícil y que no avanzaría este tema. Sin embargo, confió en que los consejeros puedan hacer algo para garantizar este derecho.

"Yo diría que no hicieron su trabajo los consejeros del INE, los que se fueron y los nuevos no le dieron importancia suficiente, no lo tomaron como algo prioritario, esa es mi impresión.

"Cuando me entreviste con los nuevos aquí, que vinieron, les pedí eso y me dijeron que iba a ser muy difícil y que no iba a avanzarse. Ojalá y todavía puedan hacer algo los consejeros del Instituto Electoral para que se garantice el voto de nuestros paisanos mexicanos que están en Estados Unidos y en otros países del mundo, pero hay que seguir con esto", declaró.