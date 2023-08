Aboga AMLO por Yahritza y anuncia que estará en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO-Luego de que a Yahritza y su Esencia le fueran cancelados conciertos por polémica sobre México y su comida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por la agrupación de música regional mexicana al decir que deben ser perdonados y anunció que estarán en el festejo del 15 de septiembre en el Zócalo.

"Acaba de pasar un incidente que hay un grupo de niños, se llama Yahritza, y sus hermanos tienen un grupo musical. Nacieron allá, son de padres mexicanos, creo que de Chiapas, les hicieron una entrevista y dijeron que les caía mal la comida mexicana algo así, híjole, pobres, les fue muy mal. Pero no lo hicieron de mala fe, es que ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, pero fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo.

"Nosotros no podemos hacer eso, no podemos de ninguna manera (cancelarles conciertos). (...) Yo estoy seguro que van a recapacitar y tenemos que otorgar perdón, o sea siempre tenemos que perdonar si alguien se equivoca o comete un error, pero además son niños y hay una explicación. Nacieron allá, sus padres son mexicanos, pero ya tienen allá su vida", comentó López Obrador en conferencia.

A inicios de mes, Yahritza y su Esencia se disculparon tras decir que no le gusta México ni su comida.

"Queremos que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. Somos orgullosamente mexicanos y apreciamos mucho el cariño del público, en especial en México", se disculpó Yahritza, vocalista de la banda, a través de un video difundido en sus redes sociales.

La joven se justificó tras las críticas que recibió su proyecto de música sierreña y corridos tumbados por manifestar que el País no les agrada, además de comparar la comida con la de Estados Unidos.

"Era más como que like, crecimos siempre como comiendo comida mexicana, nosotros también éramos bien pobres, como sin nada, una vez mis papás también batallaban comprando zapatos o comida a veces ni les alcanzaba para los frijoles, ni nada.

"Los mexicanos no apoyan a los mexicanos y pues la gente cree que es más de 'tú no apoyas al País ni nada', pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México", fueron las declaraciones de Yarithza que causaron polémica en redes sociales.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal relató que fue consultado sobre la presentación de Yahritza en México, pidió que sí viniera al Zócalo y hasta recomendó que alguien la llevara a comer comida mexicana.

"A mí me preguntaron, porque van a venir, además ya se disculparon y ofrecían disculpas, pobres. Yahritza es una niña de 16 o 17 años y cayeron en depresión, también sus padres. Pero también les quería comentar eso, que van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña y que qué opinaba yo (sobre su presentación en México).

"No, que venga y que venga ella. Si no fue una cuestión de mala fe, no podemos nosotros negarles, imagínense cancelando la participación de una artista, de una niña que porque cometió un error, pobres. Entonces, a ver, no podemos llegar a eso, no podemos llegar a esos extremos y hay que ser respetuosos.

"Entonces, van a venir, le vamos a pedir a alguien que los lleve a comer unos tamales de chipilín, un agua de horchata, un chilate, un pozol. Qué nos va costar... si México tiene una grandeza excepcional, allá (en EU) nada más tienen una torta, es el día de nuestra Independencia, fiesta nacional, cívica, vamos todos", agregó.

Yahritza y su Esencia es una nueva agrupación promesa de la música regional mexicana, surgida en Washington, Estados Unidos.

Yahritza, quien todavía es adolescente, conforma el proyecto musical junto con sus hermanos Mando y Jairo.

Los padres de los jóvenes músicos son originarios de Michoacán