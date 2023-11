Confirma AMLO Abierto de Tenis en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis sí se llevará a cabo, ya que para inicios del próximo año Acapulco habrá vuelto a la normalidad tras el paso del huracán "Otis".

"Va haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero. Me decía (el empresario Juan Antonio Hernández) que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis.

"Me comprometí a tratarlo aquí para hacer un llamado aquí porque para entonces la mayoría de la gente en Acapulco ya va estar en sus viviendas reparadas, ya van a tener sus enseres, ya va a estar regresándose a la normalidad. Y nos importan mucho estos eventos (del Abierto Mexicano de Tenis), porque necesitamos poner de pie a Acapulco y decir está abierto Acapulco, ya hay hoteles... Además, ahí está la gente, que es lo más importante, la gente de Acapulco y la bahía, ahora sí que como se dice coloquialmente: 'y dónde lo vas a agarrar'", comentó López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

Ayer, la empresa Mextenis realizó un recorrido por las instalaciones de la Arena GNP de Acapulco a fin de valorar los daños y las condiciones en las que se encuentra el inmueble, y en espera de reunirse con todas las partes implicadas en la celebración del Abierto Mexicano.

El evento estaba pactado para realizarse del 26 de febrero al 2 de marzo y, tras la devastación por el huracán "Otis", las instalaciones resultaron con varios daños.

Han pasado más de 15 días del impacto en Acapulco de "Otis" y la sede del torneo más importante de tenis en México luce destrozada, igual que los alrededores, donde los edificios y comercios quedaron severamente afectados.

El estadio con capacidad de más de 10 mil personas está en ruinas, al igual que las cancha aledañas, taquilla y estacionamiento.

No hay nadie trabajando ni lo habrá en las siguientes semanas. Un par de guardias de seguridad revelaron que los "tienen solamente para vigilar que no pase nadie, pero de trabajos, tardarán, no hay gente, no hay materiales".

De entrada, estaban agendados un sinfín de eventos en el recinto para las próximas semanas, desde un concierto de Gloria Trevi hasta la actuación de Luis Miguel a fines de año, algo que se prevé se posponga, pues no hay planes definidos en este momento para rehabilitar a corto plazo el recinto, y menos la zona aledaña, que está muy afectada.

Faltan refrigeradores

El Presidente López Obrador reconoció además que hay problemas para la compra de refrigeradores porque no hay suficiente inventario.

Explicó que sólo tendrían disponibilidad de 30 mil aparatos y que las empresas advierten que podrían entregar la totalidad en el plazo de hasta un año.

Ante ese panorama, el Mandatario federal dijo que el Gobierno ya tiene un plan para garantizar la adquisición y que se puedan entregar los 250 mil refrigeradores a más tardar en diciembre de este año.

Sin embargo, no quiso revelar si se tratará de una importación de los enseres y pidió esperar.

El tabasqueño declaró además que Carlos Slim se comprometió a recuperar la conectividad de telefonía e internet en el Puerto y que los hoteleros confirmaron su intención de conseguir una reapertura parcial para activar el hospedaje.

"El dueño del Hotel de Las Brisas ya hizo el compromiso, en diciembre van a tener el 75 por ciento de los cuartos y en marzo todos. Slim se comprometió a tener todo el sistema de internet, que todavía no funciona adecuadamente, porque está muy vinculado a la instalación de la luz".

"Aclarar que ya se tiene toda la red funcionando, y ahora se está resolviendo la conexión casa por casa, lo mismo lo que tiene que ver con el internet, se comprometió Carlos a que van a enviar más brigadas, tienen ya muchas brigadas, para que se restablezca toda la red celular, también tiene un hotel. Y se comprometió Daniel Chávez también, uno de los hoteleros más importantes de México, Vidanta, además con mucha sensibilidad, me consta, también van a tener cuartos", agregó.