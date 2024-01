Celebran PRI y PAN pacto mafioso: AMLO

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha subido al conflicto entre el PAN y el PRI por el reparto de cargos y candidaturas en Coahuila que ha desatado una incipiente ruptura entre los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México. El mandatario ha llamado cínicos a los dirigentes de ambos partidos por revelar el pacto que ha calificado de "mafioso". Un documento suscrito por Marko Cortés y Alejandro Moreno, líderes del PAN y el PRI, respectivamente, fue desvelado esta semana y en él se mostraba un acuerdo para el reparto de las candidaturas en 2023 y 2024 para sellar la alianza entre ambos. La publicación, hecha por el líder panista en sus redes sociales, ha sido calificada por el presidente como una prueba documental histórica. López Obrador ha agradecido agradecido su exhibición porque a su parecer demuestra la "farsa" y "simulación" al interior del frente opositor. La respuesta de Cortés no se ha hecho esperar. "Señor presidente, el único mafioso aquí es usted", ha replicado el panista quien ha acusado al Gobierno de hacer acuerdos por debajo de la mesa con el crimen organizado.

"Eso no tiene nada que ver con política, es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Cuando se reparte mal el botín, hay motín", ha lanzado el presidente mexicano, quien destinó buena parte de su conferencia matutina de este jueves al tema que abordó sin un cuestionamiento de por medio. "Es una prueba documental importantísima, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repita", ha señalado el mandatario. Además, ha aprovechado para arremeter contra los medios de comunicación a quienes acusó de no dar a conocer esta noticia a pesar de que ha ocupado los titulares de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales en los últimos días.

López Obrador ha hecho referencia a otro capítulo en la historia política del país. Al señalar que este pacto entre los partidos de oposición no es un hecho aislado, ha referido el presunto pacto entre el expresidente Felipe Calderón y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para que el PAN desistiera de ir en alianza con el PRD en las elecciones de 2012 y como moneda de cambio los legisladores del PRI habrían dado su voto al incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

PROCESO INTERNO

El proceso interno del frente opositor para elegir a Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial ha sido puesto en tela de juicio. El acuerdo revelado por el dirigente panista fue proyectado en Palacio Nacional y se le ha dado lectura. En este se establece que el proceso y la designación del candidato presidencial corresponderá al PAN, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; mientras que los procesos locales en el Estado de México y Coahuila al PRI. Para el mandatario esto es una prueba de la simulación en su proceso interno para elegir a la abanderada presidencial.

"Esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. La señora (Beatriz) Paredes y Enrique de la Madrid participaron para la presidencia, pero de antemano no iban a ser. Todo era una farsa porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN", apuntó el mandatario, deslegitimando con ello la designación de Gálvez.

La respuesta del dirigente del PAN ha sido casi inmediata. "A diferencia de usted, que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en Acción Nacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento", ha publicado Cortés en su cuenta de Twitter, ahora X. Además, ha acusado a López Obrador de pactar con el crimen organizado y de encaminar al país a una situación de inseguridad como la que en este momento se vive en Ecuador.

El documento publicado por Cortés el pasado martes, tras acusar al PRI de incumplir los acuerdos pactados en 2023 previo a las elecciones intermedias de ese año, desglosa el reparto de cargos entre ambos partidos en la entidad que desde hace un mes gobierna Manolo Jiménez, de extracción priista; así como las postulaciones para la elección en 2024. "¿Quién creen que publicó esto? el presidente del PAN, es increíble. Quejándose de que no le cumplieron", ha dicho López Obrador. Las revelaciones del líder panista no han sido suficientes para que el PRI cumpliera la palabra empeñada: Acción Nacional postulará a su propio candidato para la alcaldía de Torreón, Coahuila, luego de que no se lograron los acuerdos para ir en coalición.