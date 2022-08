Asegura AMLO plazas a egresados de sus universidades

"A los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el Gobierno", sostuvo al inaugurar la sede de esa universidad, fundada por él, en el municipio de Armería, Colima.

"No me va a costar mucho, ¿cuántos van a ingresar? Como 3 mil, me dicen. Miren la cara de Juan Pablo (de Botton), a él no le conviene mucho, es el subsecretario de Egresos de Hacienda es el que maneja el presupuesto, se quedó así", añadió.

López Obrador también anunció 55 sedes más de esas universidad de las que hasta ahora existen 145, y ordenó que sean todas sobre Enfermería y Medicina.

La Coordinadora de las UBBJ, Raquel Sosa, afirmó que actualmente hay 64 mil alumnos en esas escuelas y 600 egresados esperando a que López Obrador les firme sus títulos.

"Ya tenemos cerca de 600 estudiantes esperando que el Presidente los visite para que les entregue sus títulos profesionales", dijo.

Se descarta Sosa para la SEP

La coordinadora del Sistema de Universidades para el Bienestar Benito Juárez , Raquel Sosa, se descartó de suceder a Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, quien será candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.

Sosa llegó con Gómez a la nueva sede de la universidad y juntas esperaron al Presidente. A la futura candidata se le preguntó quien la sustituirá y dijo que no sabía quién ni hasta cuándo estaría al frente, pero que en los próximos días se reunirá con el Presidente.

¿La maestra Raquel?, "No, yo no", respondió ella.

"Esperamos nada más la plática (con el Presidente)", dijo por su parte Gómez acerca de la fecha de su relevo.

Y a la inauguración, el Presidente López Obrador elogió a la actual titular de la Red de Universidades para el Bienestar Benito Juárez , una amiga suya y funcionaria muy cercana desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Ella es una mujer muy inteligente, mucho mucho muy inteligente, con muchas convicciones, con muchas convicciones", sostuvo.