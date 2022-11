"Ejército está actuando muy bien"

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que, como parte de sus derechos, los militares tiene la posibilidad de defenderse y demostrar su inocencia.

"Está actuando muy bien el Ejército ahora porque los que están en el informe están detenidos, y como todos los que están sujetos a proceso, tienen la posibilidad de aclarar y de defender y demostrar su inocencia, porque ya no es el `Mátalos en caliente´, está prohibida la pena capital no hay pena de muerte, no hay fusilamiento.