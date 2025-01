Denuncian al Cuau por tentativa de violación

Cuernavaca, México.- El ex Gobernador de Morelos y actual diputado federal morenista, Cuauhtémoc Blanco, enfrenta una acusación por violación en grado de tentativa y amenazas en contra de su media hermana Nidia Fabiola "N", informó el abogado de la víctima

La denunciante acusó además hostigamiento laboral y presiones cuando la mujer se desempeñó en un cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, en la gestión del ahora diputado federal.

Sin embargo, la agresión sexual por la que fue acusado el ex futbolista se registró en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial del estado, dijo a REFORMA, el abogado de Nidia Fabiola, Rodrigo Dorantes.

"Existe una narración de la víctima, habla de ciertas circunstancias de tiempo, modo, lugar, sobre todo en el lugar, en el lugar, donde se le conoce como Residencia Morelos o la Casa de Gobierno, donde es la residencia oficial de cada Gobernador", dijo el litigante.

"La ley dice que uno como víctima, denunciante, ofendido, narra los hechos, se encuadran en cierto tipo penal o algún tipo de conducta ilícita y ya el Ministerio Público obviamente los ratifica, los confirma; pudiera haber otros (delitos) más, no nada más el único que estamos hablando, por eso es una denuncia un poco amplia que necesita que se investigue", añadió Dorantes.

El abogado, advirtió que la víctima está enfrentando este caso en una situación adversa, pues el acusado tiene fuero constitucional.

"Que se le quite con la declaratoria, de que se le quite este fuero, para que esté en las mismas circunstancias que la víctima, es decir, ahorita no estamos en piso parejo. Él, por el fuero que tiene, tiene cierta ventaja. Ya una vez que se le quite por medio del Congreso, como lo sabes, ya estaremos en equidad de circunstancias. Él tendría que ir al llamado de un Juez de Control en su momento y seguir el procedimiento como con cualquier otra persona", estimó el abogado.

La acusación contra el actual legislador quedó asentada con expediente SC01/9583/2024 en la Fiscalía General del Estado de Morelos, y en ella también figura el medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, pues estaban juntos al momento de la agresión sexual contra Nidia Fabiola.

Dorantes alertó que durante el proceso de las investigaciones, la víctima ha sido blanco de amenazas.

"Sí, desde un principio que ella quiso poner la denuncia hubo amenazas. Obviamente, el hoy imputado la amenazó para que no presentara la denuncia. Después ella, al ya no tener una cercanía (laboral), pues ya presentó la denuncia. Y también, obvio que, como sabes, hay un hermano incómodo muy famoso, que es el que también ha amenazado a la víctima.

"Ella tuvo una relación laboral en el Estado cuando estaba esta persona (Cuauhtémoc Blanco) de Gobernador le decían que la iban a meter a la cárcel. La acosaban laboralmente para que renunciara, y obvio que ante la necesidad de ella por el trabajo, pues se detenía o no hacía nada, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ya una vez puesta la denuncia, pues sí, se le ha amenazado por medio del padre (de Blanco)", señaló Dorantes.

Blanco enfrentó en Morelos una serie de acusaciones que van desde el enriquecimiento ilícito hasta actos de corrupción.

En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Además, fue denunciado penalmente en 2022 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada.

El abogado Enrique Paredes y el ex Secretario de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, lo señalaron de ser parte de una red de lavado de dinero y cuentas millonarias que creó en contubernio con su círculo cercano de colaboradores durante los primeros años de Gobierno.

En una ampliación, el abogado documentó la probable comisión del delito de ejercicio ilícito de servicio público.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta de investigación FECC/478/2021-09 por ambos señalamientos, hasta ahora, abiertos.

En tanto, su hermano Ulises Bravo enfrenta juicio en su contra por el delito de violencia familiar en agravio de su ex pareja, Liu León.