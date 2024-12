Revela Buchanan recibir amenazas del narco

Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 - 06:51 p.m.

Ante Diputados locales, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan, reveló que ha recibido amenazas.

Al comparecer ante el Pleno del Congreso como parte de las sesiones del análisis de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, Buchanan agregó que, ante reportes telefónicos de mujeres que están siendo violentadas, ha realizado diversas intervenciones en domicilios sacando de ellos a hombres violentadores reincidentes, y ello ha derivado en que se le hayan hecho amenazas.

La funcionaria respondió ello ante una pregunta de la Diputada local de Movimiento Ciudadano, Paola Linares, quien le cuestionó sobre la relevancia de su presencia en los domicilios con altos índices de violencia.

"En la intervención directa de los domicilios, y en muchos de ellos he llegado con elementos de Fuerza Civil y hemos tenido que sacar a los agresores directamente de ahí y hemos sido, este, acosados por narco, por narcos, amenazados, en mi persona yo he sido amenazada, pero eso no nos detiene, vamos a seguir adelante para que las mujeres tengan una vida libre de violencia", expresó.

Dijo que el operativo de visitas domiciliarias, en el que ella participa junto con elementos de Fuerza Civil, se implementó al detectarse que había domicilios con recurrentes llamadas de auxilio por violencia contra mujeres, entre ellos, uno con más de 125 llamadas.

"¿Qué resultados hemos tenido de esas visitas domiciliarias?", añadió, "pues que no hemos tenido reincidencia de llamadas por violencia, solamente en dos casos hemos tenido, pero sólo una de ellas por violación de las medidas otorgadas".

Al concluir la Glosa, en entrevista, Buchanan confirmó que recibió amenazas, aunque dijo que no podía decir de quiénes.

RESCATAN A 15 DE ANEXO

Buchanan dijo que hace unos meses, "reventaron" un anexo en Cadereyta, del que fueron rescatadas 15 mujeres que eran abusadas sexual y psicológicamente, y en ese operativo hubo amenazas para el equipo.

"Tuvimos que, lo que se llama, reventar un anexo, porque en ese anexo en Cadereyta estaba habiendo trata de mujeres, aparentemente las ingresaban para desintoxicarlas de droga, pero fue un caso muy difícil por el reporte de la Secretaría de Salud y con la colaboración de Fuerza Civil y de la Fiscalía, que al final de cuentas fueron los que nos apoyaron", expresó.

"Esto fue hace un par de meses y mujeres rescatamos 15, en un lugar estaban hacinados 30 hombres y estas mujeres, les hacían castigos terribles, había violencia sexual, mucha violencia psicológica".

Dijo que muchas de ellas están con sus familias y que hubo varios hombres detenidos. Aunque dijo que no podía dar más detalles, agregó que están en revisión de otros 4 o más anexos.