Invitan a jóvenes a amar a la patria

Por: El Mañana Staff

Enero 18, 2025 -

Como parte de su gira por el estado de Guerrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de mil 264 tarjetas a nuevos beneficiarios y beneficiarias del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" en Acapulco, quienes recibirán durante un año un apoyo económico equivalente a un salario mensual de 8 mil 480 pesos, a cambio de que se capaciten para obtener un empleo.

"Lo que quiero decirles es, defiendan esta Transformación, sean parte consciente de esta Transformación. Lo que están recibiendo el día de hoy, este apoyo de más de 8 mil pesos mensuales tiene que ver, primero, con que aumentó el salario mínimo", aseveró.

Puntualizó que el monto que recibirán las y los jóvenes como parte de este Programa para el Bienestar, es posible gracias a que desde el 2018, con la llegada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha incrementado 135 por ciento, al pasar de 3 mil 600 pesos a 8 mil 400 pesos en 2025.

"Decían los gobernantes de entonces que ´no debía aumentar el salario mínimo porque si no, iba a haber inflación´; que ´no debía aumentar el salario mínimo porque si no, no iban a venir inversiones a nuestro país´. Pues en su momento tomó la decisión, el Presidente López Obrador, de aumentar en términos reales el salario; hoy es más del doble de lo que era antes. Y nosotros decidimos seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación, y lo vamos a seguir haciendo todos los años", puntualizó.

Ante las y los jóvenes de Acapulco, Guerrero, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que las juventudes son el presente del país y por ello merecen tener acceso a todos los derechos como lo es el empleo.

"Las y los jóvenes no sólo son el futuro del país, son el presente del país. Y las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, se merecen ser felices por el solo hecho de ser mexicanos y de ser mexicanas", resaltó.

Convocó a las juventudes guerrerenses a no olvidar que los Programas para el Bienestar, como lo es "Jóvenes Construyendo el Futuro", son posibles gracias al pueblo de México.

"Es importante el esfuerzo personal, pero no es solo eso. Nosotros somos parte de una comunidad, de una fraternidad, somos parte del pueblo y nos debemos al pueblo. Todos los días que salgan a trabajar, todos los meses que reciban este apoyo, siempre piensen: ¿quién les está dando este recurso? Se los está dando el pueblo de México con su esfuerzo personal, que todos los días permiten que el recurso que llega al gobierno se le regrese al pueblo de México", agregó.

Por ello, las y los invitó a amar a la patria, al pueblo, a su familia, y a sus semejantes.

"Yo les digo: Ser joven y no ser guerrero, guerrera, es una contradicción, hasta biológica. Por eso, lo que les digo es, sean guerreros y guerreras, amen a su patria, amen a su pueblo, amen la naturaleza, amen a su familia, amen a sus semejantes. Eso es la Cuarta Transformación y siempre se lleva en el corazón", concluyó.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" consta de tres pilares: el primero lo compone el Gobierno de México, el cual otorga un apoyo de 8 mil 480 pesos durante 12 meses y la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el segundo, conformado por los Centros de Trabajo, empresas, negocios, comercios, hoteles que otorgan la experiencia laboral a las y los beneficiarios; y el tercer pilar: las propias juventudes que brindan su talento y compromiso.

"Estamos con ello avanzando de manera muy importante en el apoyo de la juventud en todo el país, pero, particularmente, en Acapulco. Decirles que Acapulco ha sido una prioridad en el gobierno de la Transformación, y la juventud se ha visto particularmente beneficiada de estos apoyos", destacó.

Ante esto, solicitó a las y los jóvenes invitar a sus amigos, amigas, compañeras y compañeros a participar en "Jóvenes Construyendo el Futuro" para capacitarse laboralmente. En Guerrero, se incorporaron a este Programa para el Bienestar, 5 mil 122 nuevos beneficiarios en 2025.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que este programa es una política pública que se convierte en una herramienta que dará experiencia laboral a las y los jóvenes para ayudarles a construir un futuro más prometedor.

"Con este programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la semilla que florecerá con el talento, con las aspiraciones de cada uno de ustedes. Es mucho más que una política pública, se trata de una herramienta transformadora que va a cambiar la vida de muchas y muchos de ustedes", celebró.