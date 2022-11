Alerta ahora Polonia por inseguridad en México

El diplomático afirmó que recientemente se les sugirió a la gente de su País que viene de vacaciones a México que no visite varios municipios del estado de Guanajuato.

"Recientemente, incluimos lamentablemente algunas partes de Guanajuato, entre ellos Irapuato y Salamanca", dijo en Chilpancingo, Guerrero, donde inauguró una exposición de carteles del Cartel Polaco en el centro cultural Arcadia.

Señaló que como embajada tienen que avisar a sus turistas que lugares visitar y en que otros tomar precauciones porque aquí en México han sido asesinados varios ciudadanos polacos.

"Obviamente, si nosotros no avisamos a nuestros ciudadanos de los riesgos que existen en algunas partes, incluso turísticas, podemos chocar con la realidad de que va a pasar algo en algún lugar y entonces van a decir que la embajada no está cumpliendo con su papel porque no le estamos diciendo la verdad y por eso tenemos que avisar", aseveró.