Defiende AMLO al Ejército y la Marina

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se ha vuelto a poner este jueves del lado del Ejército. Frente a las acusaciones que lanzó el grupo de investigadores que han indagado el caso Ayotzinapa durante los últimos años, López Obrador ha dicho que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha concluido este martes su trabajo tras llegar a un corredor sin salida del que culpan al Ejército, por no proporcionar información esencial que podría ayudar al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas hace casi 10 años.

"No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la [Secretaría de la] Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es precisamente por la colaboración" de estas instituciones, "y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad", ha asegurado el presidente desde su tribuna.