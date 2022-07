Godoy afirma que tiene una "investigación sólida" contra feminicida de Yrma Lydya en el Suntory

Así lo dijo la funcionaria, a una semana de que el presunto feminicida y su chofer Benjamín "N" fueron vinculados a proceso. Al día siguiente, la defensa jurídica de Jesús "N" aseguró que no fue él, sino una tercera persona quien disparó contra la víctima -aunque no la identificó- en el restaurante Suntory de la Colonia Del Valle, y que la autoridad obtuvo de manera ilegal un arma de fuego del imputado, que además, no es la feminicida.

Tras esas declaraciones, Godoy Ramos aprovechó su mensaje semanal de avances en la Alerta por Violencia contra las Mujeres, para mandar "un mensaje de certeza" a la ciudadanía:

"Contamos con una investigación sólida y con los datos de prueba necesarios, que incluyen testimonios, imágenes en video, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos, entre otros, que nos permitieron iniciar el proceso penal, luego de que un juez de control avaló la imputación que hizo esta Fiscalía".

Sin embargo, añadió que durante la investigación complementaria, la Fiscalía fortalecerá "aún más nuestra indagatoria y recabaremos todos los elementos de prueba que nos ayuden a robustecer todavía más la imputación para buscar un castigo ejemplar en contra de estas personas".

La titular de la FGJCDMX reiteró que "ni compadrazgos ni influyentismos permitirán que el caso quede impune. Todo el andamiaje institucional está en marcha para consolidar una investigación con perspectiva de género, científica, profesional y sobre todo contundente para castigar este atroz delito cometido en agravio de la joven cantante".