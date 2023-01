Pide Adán Augusto parar promoción a su favor

A fin de promocionar su nombre, en las giras que realiza Adán Augusto López en el país se han denunciado anuncios espectaculares, bardas con su nombre e imagen, lo que ha generado denuncias de la Oposición por actos anticipados de campaña.

Hasta el momento, se ha deslindado de esa promoción y no ha quedado claro el origen del dinero con que se ha pagado tal promoción.

"En particular, aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello.