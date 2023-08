Tapatío Chris Mireles, subcampeón mundial de ciclismo

GUADALAJARA, Jalisco.-El jalisciense Christopher Mireles se convirtió en subcampeón del orbe al culminar en la segunda posición de la prueba cruiser, categoría 30-34 años, del Mundial de Ciclismo Glasgow 2023, en Escocia.

Mireles se había retirado de las competencias y su regreso fue de la mejor manera, al colocarse entre los mejores del mundo por primera vez dentro de un Mundial de la especialidad, y hacerlo además, tras la muerte de su padre Julio.

"Es algo que tiene un valor más personal y sentimental, ya que después de varios años de no estar participando en el ciclismo decidí regresar, por el fallecimiento de mi papá me motivé mucho al querer honrar su nombre y hacerlo sentir muy orgulloso y que me viera regresando a las pistas", compartió Mireles.

La obtención de este resultado histórico para México lo llenó de motivación en la búsqueda de un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Esta categoría no es propiamente parte del ciclo olímpico; sin embargo, mi hermano (Kevin) y yo estamos con el objetivo de poder aspirar a sumar para el ranking olímpico, sabiendo que no sólo está este gran resultado, sino que viene una generación de mexicanos muy buenos y con un gran futuro", comentó.

El podio en el que el oriundo de nuestro Estado obtuvo plata, fue completado por Thibaud Chauvin de Francia, con el oro y Brendan Buiso de Estado Unidos, con el bronce.

Durante el receso competitivo, "Chris" no perdió el tiempo y se dedicó a su preparación personal y profesional.

"Aproveché los años que no estuve practicando para estudiar la especialidad, mi maestría, dedicarme a mi preparación física, sacar lesiones, fortalecer mi mente y creo que llegué en un excelente momento", dijo Mireles.

Mireles volverá a saltar a la pista este miércoles en la categoría Master bicicleta rodada 20", en la búsqueda de darle a México y Jalisco, una nueva satisfacción y abonar a su clasificación a los Olímpicos.