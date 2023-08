Freno a nuevos libros de texto no pasará.- Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO.-El aspirante presidencial, Adán Augusto López, se pronunció contra el freno a la distribución de los nuevos libros de texto gratuito y advirtió: no va a pasar.

Durante una asamblea informativa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aseguró que ningún impartidor de justicia tiene derecho a intentar detener dicha distribución.

"Ahora, imagínense ustedes, que ahí anda una jueza queriendo detener un proyecto educativo de nación, un proyecto humanista, un proyecto de transformación", manifestó.

"Ninguna Ministra, ningún Ministro, ningún juez, ningún magistrado tiene el derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto gratuito".

Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplir la suspensión definitiva que, desde mayo pasado, le ordenó someter el rediseño de los libros de texto a consultas previas y otros requisitos.

La jueza Yadira Mena ya había resuelto, el 29 de junio, que existía desacato a la suspensión por parte de la SEP.

Esto, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024, porque a ellos no les toca imprimirlos ni distribuirlos.

En la práctica, los libros ya están circulando y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que no los van a retirar.

"Ese no es el México por el que luchamos tantos, pero ellos, aliados a sus intereses, de los que no quieren al pueblo, no quieren al movimiento, intentaron detener el Tren Maya, detener el Aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles", denunció.

"En el colmo del absurdo querían detener jurídicamente los programas sociales, eso no, nunca más, y se los digo aquí: vamos a defender con todo a la educación pública, laica y gratuita, a los maestros y a los alumnos, no van a pasar, les vamos a ganar también".

Defender a la educación pública, añadió la "corcholata" de Morena ante cientos de personas, en su mayoría indígenas, es parte de la "revolución de las conciencias" de la llamada 4T.

"Ustedes, más de 31 millones de mexicanos hicieron presidente a Andrés Manuel López Obrador no nada más por verlo en la Presidencia, sino porque creemos, creímos, creemos y seguiremos creyendo en un proyecto de transformación", abundó.

Robo por hambre no debe ser castigado

En otro tema, el ex Secretario de Gobernación planteó no "penalizar" o castigar a quien roba por necesidad.

"Cuando fui Gobernador de Tabasco, y eso es algo que pasa aquí en Chiapas también, fui al reclusorio al segundo, tercer día de tomar posesión, y platiqué con muchos reclusos que ahí estaban, pero no menos de 15 o 20 se me acercaron a decirme, yo les preguntaba 'por qué estás aquí', y me decían, pues porque me robé un pavo para comer", contó.

"O, porque tenía pescado un compañero y yo me lo llevé para comer en la noche, agarré su red y me lo llevé, eso en realidad no es cometer ningún delito, su delito es haber nacido pobres y tener hambre y eso no se debe de penalizar, no se debe de castigar, no tenían ni un defensor de oficio".

El ex Gobernador de Tabasco alertó que esto sucede todavía en entidades como Chiapas, por lo que es necesario garantizar justicia para todos.

"Pobres o ricos, justicia para el pueblo de México, y ustedes van a decidirlo con su apoyo el año próximo, no se les olvide", expresó.

El Código Penal Federal ya establece -en su artículo 379- que no se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

López Hernández insistió en la necesidad de reformar al Poder Judicial y a la Suprema Corte de justicia de la Nación.

"Y sobre todo, que nunca más haya marginación, abandono, que haya siempre, y eso se los deseo de todo corazón, que nunca falte el plato para comer en sus casas", agregó.

"Ese es nuestro compromiso, son ustedes nuestro compromiso, son ustedes la razón que le da forma a este movimiento, este movimiento sin la esperanza de seguir construyendo una hermosa realidad, no sería un movimiento, seríamos nada si no pensamos en ustedes".