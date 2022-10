Acusan amagos en universidad de 4T por pedir ayuda a AMLO

Los alumnos de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" (UBBJ) de Tixtla, Guerrero, que el viernes denunciaron ante el Presidente López Obrador la falta de maestros y de edificio desde hace tres años, acusaron que el coordinador escolar, Abel Hernández, los ha amenazado con tomar represalias académicas y con comenzar construir el plantel, ahora sí, pero en un lugar sin agua potable ni transporte y en un terreno que había sido rechazado.

Dos alumnos aseguraron que este domingo, Hernández los citó en el paraje conocido como "Ojitos de Agua", para mostrarles que ya estaba desyerbado y que por su culpa ahí se iniciaría la construcción de la sede que supuestamente ha recibido 15.6 millones de pesos desde 2019 y tiene mil 733 estudiantes y 23 maestros.

Los estudiantes han rechazado la construcción del plantel en ese terreno, debido a la lejanía desde el centro de la Ciudad, de que no hay transporte ni agua potable, y que además es un área natural protegida, por lo que el coordinador les había pedido que por su cuenta buscaran alguna donación.

"Ya habíamos dicho que no se podía construir por ser protegido por la Semarnat (Secretaría de Recursos Naturales) y porque no hay condiciones como el agua, pero el viernes cuando fuimos con el Presidente a decirle que no teníamos salones propios, el coordinador pasó con los grupos que sí tomaron clases para decirles 'agradézcanle a los que están protestando, que se van a tener que ir a estudiar afuera de Tixtla'", aseguró un estudiante.