Indagatorias de FGR a Peña Nieto, farsa y circo: PRD

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD , aseguró que las investigaciones en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto son una farsa y un circo montado desde Palacio Nacional.

"Las supuestas investigaciones sobre actos de corrupción y distintos delitos del ex Presidente Pena Nieto que ha dado a conocer el Presidente López Obrador recientemente, no es más que una farsa, un circo montado desde las mañaneras de Palacio Nacional, porque al hacerlo de esta manera y luego que la Fiscalía General de la República saliera a decir 'sí, sí hay investigaciones, hay tres carpetas abiertas', le está dando a los defensores de Peña Nieto y a Peña Nieto mismo los elementos para decir 'se está violando el debido proceso", dijo.

Ayer, la FGR dio a conocer en un comunicado que abrió al menos tres investigaciones en contra de Peña Nieto, una por el caso de OHL y dos por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esta mañana, López Obrador indicó durante su conferencia mañanera que corresponde a la FGR decidir si el ex Presidente debe regresar a México.

Zambrano advirtió que todo esto podría echar abajo las indagatorias anunciadas por la Fiscalía, porque lo que prevalece es un pacto de impunidad.

"Todo esto de la supuesta investigación contra él (Peña Nieto) se viene abajo, el pacto de impunidad sigue vivo, así hay que leer a López Obrador, cuando te dice una cosa hay que leerlo exactamente al revés. Cuando te dice que no hay impunidad, quiere decir que sí hay impunidad, cuando te dice que está investigando es que no está investigando, cuando te dice que no quiere la dictadura en México, que quiere la democracia, es para imponernos lo que vimos el pasado fin de semana en las elecciones de Morena", sostuvo.

No me voy a convertir en Torquemada: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal exigió que en las investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) al ex Presidente Peña Nieto sean respetadas la presunción de inocencia y el debido proceso.

"La presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados. Yo no me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable y en un juez que sin tener los elementos acuse", planteó.

"Voy a esperar que la justicia se aplique en caso de existir los elementos"

En opinión del jefe de la bancada de Morena, procesos como los que se le siguen a Peña Nieto "deben llevarse en los tribunales, en el ministerio público y no en los tribunales de los medios. Y no creo que sea lo correcto".

Monreal explicó que defenderá siempre "el principio de presunción de inocencia" y que no se sumará "al clima de linchamiento de nadie, de donde vengan porque yo he sido de víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa.

"Voy a esperar que la justicia se aplique en caso de existir los elementos; pero es el juez y el ministerio público los que deben determinar el grado de responsabilidad de cualquier persona que tenga ese tipo de acusaciones".