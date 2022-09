Tanto los viejos "fifís" como "neofifís" son clasistas: AMLO

CONFERENCIA

En Palacio Nacional, el mandatario federal llamó a sus adversarios a entender que las cosas ya son distintas y que vale lo mismo la opinión o voto de una persona que vive en Tapachula, Chiapas a quienes vivan en las zonas exclusivas de Santa Fe, Lomas de Chapultepec o de Polanco, en la Ciudad de México.

"Para los viejos 'fifís' o 'neofifís' conservadores no existe el pueblo y los que deciden son los de arriba la llamada sociedad política, esa era su concepción. Ellos eran los representantes de lo que en los últimos tiempos se llamó `sociedad civil´, que no es más que pueblo, pero ellos se sentían los voceros, los expertos, la gente autorizada con un profundo desprecio al pueblo. Muy clasista, eso no se les quitan, porque además están molestos.

"Ya deben de entender que las cosas son distintas y que vale lo mismo un voto, una opinión, de un ciudadano de Tapachula que un ciudadano de Santa Fe o de las Lomas o de Polanco. Somos iguales, somos iguales, no debe de haber clasismo, nadie se tiene que sentir superior y que vayan respetando", dijo.

En Palacio Nacional, y al reconocer que debe de haber oposición, pues eso es parte de un régimen democrático, el presidente López Obrador exhortó a debatir y argumentar diferencias políticas con respeto y no insultar, pues se pierde pluralidad y se cae en lo vulgar.

"No insultar, no caer en lo vulgar que eso afecta mucho, afecta a la persona no solo al que está dirigido el insulto, sino el que insulta, pierde autoridad y claro que hay que debatir y hay que argumentar y no estar de acuerdo en lo que uno considera injusto y hacer valer el derecho a disentir y la pluralidad.

Eso es la democracia.

"No es pensamiento único, y tiene que haber oposición, pero vamos al debate a razonar a argumentar. Lo otro que es muy común: comienzan a debatir en los medios, en las redes y comienzan los insultos, pues no, que haya respeto aunque no estemos de acuerdo y hay forma de expresarlo cuando uno no estar de acuerdo y no enojarse, y hay que decir 'Gracias a la vida'", agregó.