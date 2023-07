Omar Fayad es una vergüenza para el PRI: Alito

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que las renuncias de militantes registradas recientemente no significan nada para el partido, ya que se trata de personajes que le hicieron el trabajo sucio a Morena y están muertos de miedo de que los metan a la cárcel.



En conferencia, en la que estuvo acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), rechazó que en su partido haya una desbandada, porque quienes renunciaron en realidad ya no estaban en el tricolor.

"No representan nada, porque nunca estuvieron, porque hay algo que mucha gente comprende, las y los priistas nos conocemos y sabemos qué priistas estuvieron en la campaña, bajo la lluvia y bajo el sol, y sabemos qué priistas le hicieron el trabajo a Morena, de lacayos, de esquiroles y de esbirros, porque están muertos de miedo que los metan a la cárcel", afirmó.

Moreno culpó a esos ex militantes, algunos de ellos ex Gobernadores, de ser los responsables de los resultados electorales del PRI y de la alianza Va por México, porque además de cometer errores y tener malos gobiernos, carecieron de carácter para enfrentar al Gobierno y participaron para hacer la entrega de sus estados a Morena.

"Entonces, un buen bote de basura ahí en todos los Comités Directivos, porque todos esos ya se fueron y no representan nada en el PRI. En ese momento, por su culpa, por sus errores, por sus malos Gobiernos y por no tener el carácter para enfrentar al Gobierno, se perdieron las elecciones", sostuvo.

Alito aseguró que la militancia priista aborrece y vomita a estos personajes porque traicionaron al partido.

Asimismo, no descartó que en adelante se registren nuevas renuncias, las cuales atribuyó a una estrategia del Gobierno para hacerle creer a la gente que hay una desbandada en el tricolor.

Ante ello, dijo que se mantienen atentos para ver a dónde se van los ex priistas y si Morena los sanciona o no, ya que fue ese partido el que acusó a muchos de los ex militantes de corrupción.

"Ahora vamos a ver si los van a meter a la cárcel por corruptos o al ya pasarse a Morena, porque nada más ese trámite falta, a ver si ahora los van a perdonar, después de todo lo que han hecho y las denuncias que han hecho, esa es la hipocresía y la falsedad", señaló.

Aunque no quiso dar más nombres, el líder priista se refirió expresamente al ex Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien renunció al partido el 15 de junio pasado.

"Para mí no representaba nada, ¿qué sí representaba? Una vergüenza para el PRI y para la militancia priista, porque en ese Estado, donde hay una militancia priista con orgullo, con mucho carácter, que salió a dar la batalla por él, porque fue esa militancia que lo hizo ganar la elección. Y no es que se están yendo los priistas, no, se fueron esos priistas", reiteró.

Moreno indicó que tampoco le sorprende que su partido se quedara sin bancada en el Congreso de Hidalgo porque los diputados que renunciaron era gente de Fayad.

Exigió al Gobernador de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca, proceder en contra de su antecesor, porque no hacerlo, advirtió, explicaría el arreglo al que llegaron con él.

"Lo dio a conocer este Gobierno, el Gobierno de Morena, ellos fueron los que señalaron al Gobierno de Fayad de decir que había hecho la Estafa Siniestra, la Estafa Maestra con todos los funcionarios de su Administración, no nosotros, ellos lo hicieron", explicó.

"Entonces, ahora que nos enteramos de que pasó todo eso hace tiempo, nosotros exigimos que se aplique la ley, que no se haga guaje el Gobernador, que no sea cómplice el Gobernador, porque si el Gobernador, habiendo pruebas de las denuncias que hay, no procede contra ellos, ahí está la complicidad, ahí está el arreglo para jalar y trabajar con Morena".