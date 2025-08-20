Claudia Sheinbaum recibirá a Macron, Carney y Rubio en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en los próximos meses recibirá en México a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron; al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y a otros funcionarios de alto nivel como el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la mañanera, la Mandataria federal adelantó que no tiene planeado salir del País en lo que resta del año.

Sin ofrecer detalles, dio a conocer que el Jefe del Estado francés realizará una visita a México.

Luego de confirmar el encuentro ya anunciado con Carney, comentó que Rubio podría venir al País, en el marco del acuerdo binacional de seguridad que está en su última etapa de negociación.

Además, también recordó que el Gobierno de Brasil enviará a un grupo de funcionarios.

"No pienso salir de aquí a diciembre. A finales de este mes, la próxima semana, vienen secretarios de Estado de Brasil, viene el Primer Ministro de Canadá, va a venir el Presidente de Francia, de aquí a diciembre, entre otros", dijo.

"¿Vendrá Marco Rubio?", se le preguntó.

"Es probable. Se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad", respondió.

En julio pasado, el Gobierno brasileño anunció que el vicepresidente Geraldo Alckmin realizará una visita oficial a México el 27 y 28 de agosto, y en la comitiva también estarán ministros y una delegación de empresarios, con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales y explorar áreas de cooperación.

Además, la Presidenta prácticamente descartó la posibilidad de viajar a Nueva York para participar en la 80 Asamblea General de la ONU.

"No lo tengo contemplado. No lo tengo contemplado por ahora", expresó.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, había invitado a Sheinbaum a participar en la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia, que se reunirá en Estados Unidos.