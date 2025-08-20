Difieren CSP y DEA por plan fronterizo

El Gobierno de México no tienen ningún acuerdo con la DEA, aseguró ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum desacreditando la versión de la agencia estadounidense difundida el pasado lunes 18 de agosto sobre el operativo conjunto "Portero" para combatir capos en la franja fronteriza.

Terry Cole, jefe de la DEA, había aseverado que ambos gobiernos habían decidido emprender una acción conjunta donde elementos de seguridad estadounidenses capacitarían a policías mexicanos para combatir a los jefes del narco de estados fronterizos mexicanos.

"No hay ningún acuerdo con la DEA", replicó Sheinbaum ayer al iniciar su conferencia mañanera.

"La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con la DEA", sostuvo.

-¿Y van a pedir una explicación?, se le preguntó.

-"Lo va a hacer Relaciones Exteriores a través de la Embajada de EU aquí. Decirles: ¿Por qué se publicó esto sin conocimiento del Gobierno de México?".

Sheinbaum dijo que el comunicado de la DEA le hizo cuestionarse si estaba equivocada y prefirió consultar a los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Todos negaron la existencia de un acuerdo.

-¿Recuerda que autorizó que un número de elementos fueran a tomar un taller?, le comentó Omar García Harfuch.

-¡Ah, sí! Sí lo recuerdo.

-Es todo lo que hay, le dijo el Secretario de Seguridad.

Un taller de capacitación con sólo cuatro policías enviados, según el Gobierno mexicano. Un audaz acuerdo de cooperación, según la DEA.