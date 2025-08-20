Aclaran confusión: no es huachicol, son bidones de agua en carretera

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es agua y no huachicol los bidones que se encuentran en rutas del Estado de México, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.

"¿Quién fue el que sacó del huachicol? ¿Fue REFORMA? Sí, de que dicen que el huachicol y que... Bueno, hoy nos enseñó la Guardia Nacional un video de qué son esos bidones. Es agua", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Este miércoles, Grupo REFORMA informó que los huachicoleros ya regresaron a las carreteras, en rutas del Edomex, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, donde la venta de gasolina ocurre a la vista de todos.

Grupo REFORMA ubicó patrullas de la Guardia Nacional en la México-Querétaro cuyos tripulantes conviven con huachicoleros y hasta aprovechan para que les laven las unidades policiales.

En un recorrido realizado se constató que hay bodegas a cielo abierto y a pie de carretera a lo largo de la México-Querétaro.

También hay autolavados donde se oculta el combustible detrás de depósitos de agua tratada. Ahí, oficiales de la GN aprovechan para el lavado de sus unidades.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que la Guardia Nacional suele detenerse en esos puntos de la ruta donde se ven bidones, porque se trata de un negocio de lavado de vehículos.

"O sea, acusan de que la Guardia está cargando gasolina de huachicol, y esa es una parada en donde lavan vehículos. No la Guardia, sino personas que tienen ahí su pequeño negocio para lavar vehículos.

"Entonces, el lugar donde dicen que está parada la camioneta de la Guardia cargando gasolina ilegal, pues en realidad no tiene nada que ver, son unos bidones que tienen agua y que es para lavar", señaló.

La Mandataria federal lamentó que exista "mala leche" por parte de los medios de comunicación y enumeró las diversas "mentiras" que han dado a conocer en los últimos días.

"Entonces, ¿de qué sirve la mañanera? Pues, para poder decir que hay mala leche. En que no es información, es propaganda utilizando, ¿cómo dice Miguel Elorza?, "mentira", hoy nos toca el detector de mentiras.

"Somos un país libre. Que los comentócratas opinen en contra de nosotros, no pasa nada. El problema es cuando dicen mentiras, ¿no? Cuando dicen mentiras de que Beatriz se fue a vivir a España, o cuando dicen que se carga huachicol en la carretera y es agua para lavar el vehículo, o cuando sacan que los gasolineros están en ocho columnas, ¿no?", agregó.