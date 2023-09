AMLO revela acuerdo con sus tres hijos mayores

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que sus hijos no deben desarrollarse a la sombra de su papá pues "cada uno tiene que abrirse camino, salir adelante".

"Tengo que agradecerles mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos.

"Y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante. Y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden; pero también, ¿saben cuántos años llevan así? Pues desde que nacieron", dijo.





"¿Son buenos hijos?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Muy buenos, muy buenos los tres y Jesús, que es por el que respondo de manera directa porque es menor de edad, los otros tres ya están grandes. Pero sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que no se extralimiten. Además, la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o soy amigo de un político ya con eso, ¿no?, voy a aspirar a ocupar un cargo. Eso es un desprecio a la política, que es un oficio, y un desprecio, una falta de respeto al pueblo".