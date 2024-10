Trágico Asesinato de una Abogada Penalista en Alcaldía Cuauhtémoc

La abogada penalista Oralia Pérez Garduño fue asesinada a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta en el cruce de Cuauhtémoc y Viaducto, frente a Plaza Delta.

La mujer conducía una Dodge Durango gris sin placas de circulación, cuando fue atacada por dos sujetos, quienes iban en una motocicleta BMW. Los agresores le dispararon nueve veces.

Según reportes de las autoridades, antes de la agresión, la abogada estuvo en el centro comercial Pabellón Cuauhtémoc, donde ingresó a un banco.

Las primeras hipótesis señalan que al salir ya la aguardaban los asesinos, quienes iban en una motocicleta BMW doble propósito y la siguieron unos 800 metros.

Al llegar a la esquina, avanzaron entre carriles hasta alcanzar a la abogada y le dispararon por el lado izquierdo nueve veces con un arma calibre 9 milímetros.

Las detonaciones fueron percibidas por automovilistas y comerciantes que trabajan al exterior del Panteón Francés, pero nadie intervino.

"Yo nomás escuché y lo primero que hice fue voltearme y echarme al piso", apuntó un taquero.

Algunos buscaron con la mirada a algún policía, pero el más cercano se hallaba a un par de calles.

"Me vine corriendo, pero me confundió un señor porque me dijo que nomás había chocado la camioneta", detalló un agente del Sector Roma.

Cuando llegó, encontró a la mujer herida en el asiento y minutos después paramédicos confirmaron que había muerto, pues tres balas le perforaron la cabeza y el tórax.

El C5 rastreó a los agresores: escaparon por Viaducto en dirección al Oriente, luego tomaron Calzada de Tlalpan al Norte, dejaron la moto e ingresaron a la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

Aunque desplegaron un dispositivo para perseguirlos, no pudieron detenerlos y les perdieron el rastro, pues ingresaron a la estación.