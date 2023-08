Encara Ebrard a trabajadores que despintan su propaganda

El ex Canciller informó que sorprendió a los trabajadores cerca del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde este mediodía dio una conferencia de prensa en la que aseguró que continuará dentro de Morena. Oye, ¿por qué estás borrando mi barda? ¿Quién te paga con EsClaudia?, reclamó Ebrard a los trabajadores. Con el aspirante iba una mujer quien también reclama a los pintores y dijo que este tipo de acciones son parte de la guerra sucia contra el aspirante morenista. Ahí están las evidencias de la guerra sucia que hacen contra Marcelo Ebrard. Es la guerra sucia, sus bardas están pintadas. Ustedes son trabajadores, yo soy una persona civil que me doy cuenta, señaló. En sus redes sociales, Ebrard indicó que este tipo de acciones se deben a la desesperación que tienen sus compañeros. Salí del INE y que me encuentro a quienes se encargan de despintar cualquier apoyo en mi favor, qué necesidad, están muy desesperados por lo que veo, posteó.