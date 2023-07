Califican en PRI a Osorio de traidor y sinvergüenza

Durango, México

"Siempre que se va alguien de un partido, pues quieras que no genera, es un golpe si lo queremos ver de esa forma, tampoco lo podemos minimizar, pero lo que dijo el Senador Osorio no quisiera ni contestarle porque en verdad no tiene vergüenza en verdad yéndose del partido como haciéndose la víctima, cuando ellos tuvieron el poder desde el gobierno", expresó Esteban Villegas.

En rueda de prensa, Villegas, quien es uno de los dos únicos mandatarios estatales del PRI en el País, recordó el paso de Osorio Chong en el Gobierno federal y el papel que jugó en las anteriores elecciones en las que avanzó la Oposición.

"Fue Secretario de Gobernación y vendió la elección del 2016. Yo lo he dicho, ustedes lo saben, lo he dicho en otros momentos, y quiso meter a Durango hablando de (la ex Diputada duranguense) Yolanda de la Torre (hoy Magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Durango) y diciendo hubo un acuerdo con el Gobierno Federal por el voto de la Guardia Nacional, la elección fue antes de lo de la Guardia Nacional", acusó.

"Está completamente fuera de órbita".





Ayer, Osorio Chong formalizó su renuncia al PRI, junto con los Senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila y otros 20 líderes, ex alcaldes y dirigentes, acusando al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de ser un narcisista político que desvió al partido de sus principios, que ha hecho pedazos al tricolor.

"No quiero entrar en controversia con alguien que entregó el País, que no le interesó el País y tuvieron el control del partido muchísimo tiempo, y que ellos fueron los que perdieron la elección del 2018, la del 2016 que fue el debacle del PRI y la del 2018 que fue responsabilidad de ellos", añadió Villegas Villarreal.

"Ellos entregaron el País y ahora se hacen las víctimas, o él, hablando de él en lo personal la víctima como que no me ponen atención, es Senador, ahorita es Senador por el PRI, fue gobernador (de Hidalgo), tiene toda una trayectoria, no, hay varios dichos que a los traidores ni en el bando de enfrente son confiables y a los leales somos confiables, hasta en el bando de enfrente te respetan".