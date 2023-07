Abre MC las puertas a Luis Donaldo Colosio

Ciudad de México

Con los procesos internos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la alianza Va por México ya en marcha, las expectativas se han centrado en qué hará Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones de 2024. Hasta ahora, la formación naranja ha descartado la idea de sumarse a la coalición opositora y ha asegurado que tendrán, cuando los tiempos electorales lo ordenen, un candidato presidencial propio. Las posibilidades con las que cuentan son pocas y quien mejor mide en las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas, había rechazado la oferta en varias ocasiones. Sin embargo, el alcalde de Monterrey ha dejado la puerta entreabierta este jueves. En un cambio de tono sustantivo, el hijo del excandidato presidencial asesinado en 1994 ha señalado que evaluará la opción y se reunirá pronto con el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, para discutir el tema. "Esa decisión se debe de tomar fríamente con capacidad, en familia y en equipo, y eso es lo que planeo hacer", ha dicho.

La alianza que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha intentado conquistar a MC para que se uniera en la lucha que tendrán el próximo año contra Morena. Pero la formación naranja ha descartado de plano esa posibilidad. Una serie de estudios que hizo el partido le anticipaban que era una mala idea sumarse a coaliciones con pasados tan pesados —y evaluados negativamente, en algunos casos— como los del PRI o el PAN. Por eso el grupo dirigido por Delgado baraja llevar una propuesta que salga de entre sus filas. Una idea que se replicó en la encuesta publicada recientemente en este periódico, en la que la mayoría opinó que lo mejor era que postulara a un candidato propio.

"Lo hemos dicho antes y lo reiteramos, nuestra única alianza será con las y los ciudadanos, porque eso es lo que demanda el país, una alternativa de futuro alejada de quienes ya le fallaron a México", comentó esta semana Delgado en sus redes sociales. Las encuestas que llevaron a cabo desde MC dejaron muy bien parado a Colosio, y posicionaron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en segundo lugar. El alcalde, que tiene una buena imagen por su trabajo en la ciudad norteña, había descartado la posibilidad de ser el candidato presidencial y había asegurado que su foco estaba puesto en Monterrey. "Me resulta absurdo que la gente a veces piense que quiero irme corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá, no va por ahí", dijo en agosto del año pasado.





El cambio de tono fue gradual, pero se desveló como tal esta semana, cuando el alcalde de Monterrey comentó que Delgado le buscó para proponerle esa idea. "Me buscó Delgado para platicar conmigo, probablemente no veamos en los próximos días... voy a ver cuáles son sus intenciones", ha dicho Colosio este jueves. "Ser presidente de este país es un grandísimo honor, pero también es una extraordinaria responsabilidad, y no se debe de tomar a la ligera, entonces yo no lo voy a hacer". El alcalde se ha posicionado además a favor de la coalición opositora, pero solo si se descarta la presencia del partido tricolor. "A esa alianza le sobra un PRI y le falta un MC", ha comentado después de un evento.

El objetivo de Movimiento Ciudadano está puesto, más que en las presidenciales de 2024, en las elecciones de 2030. Los líderes del partido saben que han tenido un buen recorrido en los últimos años y creen que, de seguir así, podrían alcanzar la presidencia más adelante. Cuentan con un enorme beneficio a su favor, que no tienen otros partidos: no cargan con el lastre del pasado, que puede incluir acusaciones de corrupción o fracasos de gobierno. Delgado ha asegurado en varias ocasiones que fue un error unirse a otros partidos en comicios anteriores, por lo que su incorporación a Va por México está cada vez más alejada.