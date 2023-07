Natanael Cano anuncia el Tumbado Tour México 2023

CIUDAD DE MÉXICO

El Tumbado Tour México 2023 fue anunciado a través de la cuenta de Instagram del intérprete de "Porte Exuberante". En dicha publicación, compartió el cartel oficial del show.

"México estamos de vuelta con el Tumbado Tour 2023, para ser parte de la preventa tumbada. Link en mi perfil", escribió el polémico artista.

Sin embargo, en esta serie de conciertos, algunos estados quedaron excluidos, tales como Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, lugares frecuentes para las presentaciones de renombrados músicos. A continuación, te presentamos los lugares que sí tendrán la oportunidad de deleitarse con los exitosos temas de Cano.

Ciudades en donde se presentará Natanael Cano con El tumbado Tour México 2023

Tuxtla Gutiérrez

Irapuato

Tlaxcala

Tampico

Tijuana

Hermosillo

Mérida

San Luis Potosí

Durango

Aguascalientes

Oaxaca

Saltillo

Querétaro

Toluca

Cancún

León

Veracruz.

Cabe mencionar que hasta el momento no se han anunciado fechas oficiales para cada uno de los sitios. Pero se espera que sea Natanael quien las comparta próximamente o que sean anunciadas durante la preventa de boletos.

¿Cuándo será la "preventa tumbada" y la venta general?

Cano detalló que la venta de entradas para sus shows se llevará a cabo el próximo lunes 10 de julio, dando inicio a la preventa, mientras que los accesos generales estarán disponibles a partir del martes 11 de julio.

Es importante destacar que se requiere realizar un registro para obtener los datos de los conciertos, incluyendo horarios, precios y días asignados para los eventos.

Los fanáticos que deseen asistir deben acceder al sitio oficial: https://mailchi.mp/musicvibe/natanaelregistro y completar su información personal, como número de celular, correo electrónico, ciudad y, por supuesto, su nombre.

¿El Tumbado Tour México 2023 desata polémica?

A pesar de generar emociones entre sus seguidores en las redes sociales, la noticia de la gira de la voz de "Amor tumbado" también ha provocado algunas críticas y reclamos por parte de aquellos que esperaban su llegada a la capital azteca o Monterrey.

"No ma..., ¿cómo vas a ir a Tlaxcala y no vas a venir a Monterrey?", "Se ve que te ca... la cdmx", "Y el mentado Culiacán del que tanto cantas, ¿qué?", "Y el me... Culiacán del que tanto cantas, ¿qué?", "y cdmx, ¿rey?", se leyó.