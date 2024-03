Registran 66.7 muertes por día

Ciudad de México

Del 1 al 8 de marzo se registraron 534 homicidios, un estimado de 66.7 personas al día, según cifras oficiales.

El 43 por ciento de los casos se registró en el primer fin de semana de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 2 de junio que definirán, entre otros cargos, al nuevo titular del Ejecutivo federal. En esos días, los estados que registraron más homicidios fueron Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Morelos y Michoacán, entidades consideradas por autoridades electorales como focos rojos.

Grupo Reforma publicó que de los 300 distritos electorales federales, en al menos 74 se han registrado en los últimos meses varios actos de violencia, e incluso, en 11 entidades del País han asesinado a 20 aspirantes a algún cargo de elección.

PROBLEMAS GRAVES

Mientras tanto, el INE tiene confirmados 22 distritos con problemas graves de inseguridad, y en 14 distritos de cuatro municipios reconoce que hay riesgo de instalación de casillas.

En las entidades donde el INE ha solicitado el contacto permanente con corporaciones militares o de seguridad y diseñar programas específicos sobre riesgos.

En el mapa electoral los focos rojos se encuentran en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Tamaulipas.

Aunado a ello, en las 23 mil secciones electorales con "estrategias diferenciadas" por problemas para organizar la elección, se ubicaron 12 mil 727 puntos con problemas relacionados con inseguridad, crimen organizado o pandillerismo.

Los casos más preocupantes están en Guerrero, en su distrito 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, considerado como el más complejo del País para el INE, pues se mezclan problemas de inseguridad, sociales y geográficos para la organización de la elección.

NI EL ALCALDE SE SALVO

En el distrito están también Apaxtla, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso y San Miguel Totolapan, éste último donde apenas fueron asesinadas 17 personas, y Taxco, donde ni el Alcalde Mario Figueroa se salvó de recibir un ataque tras semanas de narcoviolencia.

Otro distrito peligroso es el 03, en la Sierra de Petatlán; el 05, con José Joaquín de Herrera, y el 06, en Cocula, donde ni la Guardia Nacional o Policías locales han podido entrar.

La violencia escaló a tal grado que dirigentes estatales del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a candidatos a diputaciones federales y senadurías no viajar solos, no realizar mítines en las noches y que, incluso, en sus discursos no hagan alusión a esta violencia e inseguridad en los ocho distritos electorales de la entidad.

"Una candidatura no vale la vida de uno de nuestros militantes. Está muy complicada la situación en Guerrero y yo creo no es solamente en Tierra Caliente o Zona Norte, sino también en Centro, Costa Grande y Acapulco", dijo Sebastián de la Rosa Peláez, secretario de asuntos electorales del comité estatal de MC.

CIFRAS OFICIALES

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros ocho días de enero se registraron 452 homicidios y en el mismo tiempo, pero de febrero, se alcanzaron los 595, la cifra más alta en este periodo en el año.

Además del primer fin de semana de marzo, los otros más violentos en lo que va del año han sido los del 5 al 7 de enero, con 251, y del 2 al 5 de febrero, con 238 asesinatos.