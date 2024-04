Critican a Kenia Os por "sexualizar" a Hello Kitty en nueva canción

CIUDAD DE MÉXICO

Desde que Kenia Flores Osuna se dio a conocer a través de redes sociales, su carrera ha ido en ascenso, pues en principio, debutó como "youtuber" y ahora es mejor conocida por su carrera como cantante y empresaria.

Por su carisma y originalidad, pronto Kenia se ganó el cariño de público joven que ha seguido su carrera en sus diferentes facetas, como ahora ocurre en la música. Y aunque es hasta ahora que ha ganado mayor visualización en el mundo de la música, la realidad es que ya cuenta con tres álbumes de estudios.

Se trata de "Pink Aura" que, la mayoría de sus canciones, ya se han posicionado en los rankings de música de mayor influencia, como la joven de 24 años ha presumido a través de sus redes sociales.

Y aunque son muchas las canciones del disco que han gustado a su público, de la que más se ha hablado en de "Kitty" que, en este momento, ya se encuentra en el vigésimo puesto de "Daily top songs".

Este tema es interpretado por Kenia y la compositora argentina La Joaqui, que a través de sus cuentas oficiales ha mostrado la gratitud que experimenta por haber colaborado con una artista mexicana:

"Un sueño hecho realidad, con la mexa que me enseñó a amar México con locura, gracias por compartirme tu reino, por darme este lugar en un proyecto tan hermoso".





Pero mientras Os y La Joaqui celebran su éxito, junto a miles de fanáticas y fanáticos que, si han gustado de la composición, también hay quienes reprueban categóricamente su contenido, ya que alude a que Hello Kitty es un personaje que bien puede ser asociado a prácticas de índole sexual.

En este sentido, hay quienes piden cancelar el tema y solicitan que deje de sexualizar la imagen de un producto que desde 1974 fue dirigido a niñas y adolescentes.

"Basta de tratar a Hello Kitty como degenerada, ella es una niña, cocina cupcakes y su palabra favorita es ´amistad´" y "¿Por qué sexualizan mi anime favorito?, Hello Kitty no merece esto que le están haciendo...", son algunos comentarios que se pueden leer en X.

La imagen de Hello Kitty fue creada por la diseñadora japonesa Yuko Shimizu, quien buscaba plasmar el lado más tierno de la cultura kawaii en un gatito que, por su anonimato, permitiese que la dueña o dueño plasmara su propia personalidad y sentimientos en el producto.