Gobierno francés lucha por el poder

Por: El Mañana Staff

Diciembre 25, 2024 -

París, Francia

Una deuda aplastante, una presión cada vez mayor por parte de la extrema derecha nacionalista, guerras en Europa y Oriente Medio: los desafíos abundan para el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Francois Bayrou, después de un tumultuoso 2024.

¿Qué problema tienen las finanzas francesas?

Lo más urgente es aprobar el presupuesto 2025. Los mercados financieros, las agencias de calificación y la Comisión Europea están presionando a Francia para que reduzca su déficit, que amenaza la estabilidad y prosperidad de todos los países que comparten el euro.

La deuda francesa —actualmente de un 112% del Producto Interno Bruto—, ha sido alta durante años. Creció aún más después de que el gobierno otorgó ayudas a empresas y trabajadores durante los confinamientos por el COVID-19, cuando la pandemia deprimía el crecimiento, y limitó los precios de la energía doméstica después de que Rusia invadió Ucrania. Ahora se debe pagar la factura.

El gobierno anterior colapsó este mes porque el partido de extrema derecha de Marine Le Pen y los legisladores de izquierda se opusieron a un plan presupuestal que incluía de 60.000 millones de euros en recortes de gastos y aumentos de impuestos. Se espera que Bayrou y el nuevo ministro de Finanzas, Eric Lombard, reduzcan algunas de esas promesas, pero los cálculos son difíciles.

"La situación política es difícil. La situación internacional es peligrosa y el contexto económico es frágil", dijo Lombard, un banquero de bajo perfil que asesoró a un gobierno socialista en la década de 1990, al asumir el cargo. "La emergencia ambiental, la emergencia social, desarrollar nuestras empresas, estos innumerables desafíos nos obligan a atender nuestra enfermedad endémica: el déficit", dijo. "Cuanto más endeudados estamos, más cuesta la deuda y más asfixia al país".

¿Cuánto durará este gobierno?

Este es el cuarto gobierno de Francia en el último año. Ningún partido tiene mayoría parlamentaria y el nuevo gabinete solo puede sobrevivir con el apoyo de legisladores de centro-derecha y centro-izquierda.

Le Pen, la principal rival de Macron, fue instrumental en la destitución del gobierno anterior al unirse a las fuerzas de izquierda en una votación de no confianza. Bayrou la consultó al formar el nuevo gobierno y Le Pen sigue siendo una fuerza poderosa.

Eso enfurece a los grupos de izquierda, que esperaban más influencia en el nuevo gabinete, y que dicen que los recortes de gastos prometidos afectarán más duramente a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas. Los votantes de izquierda, mientras tanto, se sienten traicionados desde que una coalición de izquierda ganó la mayoría de los escaños en las elecciones legislativas de verano, pero no logró asegurar un gobierno. La posibilidad de una nueva votación de no confianza se cierne, aunque aún no está claro cuántos partidos la apoyarían.

¿Y Macron?

Macron dice que permanecerá como presidente hasta que su mandato expire en 2027. Pero la Constitución de Francia y la estructura actual, que data de 1958 y se llama la Quinta República, fueron diseñadas para garantizar la estabilidad después de un período de agitación. Si este nuevo gobierno colapsa en unos meses y el país sigue en parálisis política, aumentará la presión para que Macron renuncie y convoque elecciones anticipadas.