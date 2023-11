Retiran escombros tras alud en Alaska; tres personas siguen desaparecidas

Los equipos de emergencia que buscan a tres personas que continúan desaparecidas tras un enorme alud que causó la muerte de otras tres personas y dejó a una más herida cambiaron su estrategia y pasaron de una búsqueda activa a una búsqueda reactiva que consistirá en despejar metódicamente la carretera, según informaron las autoridades.

Búsqueda activa

"Durante los periodos de búsqueda activa, tenemos equipos sobre el terreno que buscan meticulosamente a las personas desaparecidas", dijo Austin McDaniel, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, en declaraciones a The Associated Press. "Durante las búsquedas reactivas, las cuadrillas no están activamente en el campo, pero reaccionarán a nueva información y luego buscarán activamente en esa zona basándose en la nueva información".

Desde el alud del lunes por la noche, las autoridades han inspeccionado el lugar por aire con drones, helicópteros y aviones, mientras equipos con perros entrenados y sonares cubrían el suelo y el agua. Sin embargo, las tres personas —un adulto y dos menores— siguen desaparecidas, dijo McDaniel.

El departamento de transporte del estado señaló el miércoles en redes sociales que el proceso de limpieza de la carretera comenzaría una vez que concluyan las labores de búsqueda y rescate. No se fijó un plazo para la reapertura de ese tramo de la autopista.

Una mujer que se encontraba en el piso superior de una vivienda fue rescatada el martes. Se encontraba en buen estado y recibía atención médica. Una de las tres casas que fueron impactadas estaba desocupada, dijo McDaniel el martes.

Debido a los riesgos de llevar a cabo una búsqueda en una zona inestable, un geólogo del departamento de transporte del estado fue enviado para realizar una evaluación preliminar, despejando algunas zonas del deslizamiento para facilitar la búsqueda en tierra. Pero las autoridades advirtieron sobre la amenaza de nuevos aludes.