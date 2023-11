Sabría más para América Femenil coronarse de visita

En América Femenil reconocen la grandeza de Tigres, por eso se saborean más ganar el título en el Estadio Universitario.



FINAL COMPLICADA

La francesa Aurélie Kaci, pilar de la media azulcrema, entiende lo complicado que será la Gran Final del Apertura 2023, en la serie que comienza este viernes en el Estadio Azteca y que culmina el lunes en el Estadio Universitario.

"Con una tercera Final se nota también que el América ya va creciendo, pero sabemos que Tigres es el equipo más histórico de México, han ganado muchas cosas y tiene este gen competitivo y que no lo puedes quitar.

"Van a luchar hasta el final y hasta el último minuto y tenemos qué hacerlo igual para intentar ganar", expresó Kaci en el Día de Medios de la Liga MX Femenil.

El duelo por el título del Apertura 2023 enfrenta a las punteras Tigres Femenil contra las vigentes campeonas.

"Jugar allá en Tigres es un poco difícil, pero sueño con ganar ahí, quiero ganar ese trofeo en su casa y nos pasó en nuestra primera Final, perdimos, me sentía muy mal, estuvimos ahí, literal ahí, de ganarlo, y no quiero pasar otra vez lo mismo", expresó, por su parte, la delantera Kiana Palacios.

Tanto en el Campeón de Campeonas como en la Fase Regular, Tigres Femenil derrotó al América.

La zaguera Andrea Pereira fue cuestionada por el dictamen del Senado orientado a una base salarial para deportistas profesionales.

"Lo del Senado por el momento no nos compete a nosotras, de momento no me han pedido mi opinión para esto", dijo.

La futbolista reconoció que aún tiene problemas en el isquiotibial, lo cual no es pretexto para soñar con la tercera.

"Sé que Tigres lleva 5 títulos, pero es importante acercarnos poco a poco, al final mucho más allá que simplemente ganar.

A nivel futbolístico la mujer empieza a tener su importancia y como no aprovechar un escaparate como este para crecer mejor", dijo.