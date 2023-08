¿Un saludo amistoso? Oso 'agradece' que le ceden el paso

CIUDAD DE MÉXICO.-Un oso se popularizó en redes sociales tras darse a conocer un video en el que realiza un gesto similar a un saludo dirigido al vehículo que disminuyó su velocidad para permitirle cruzar una carretera en Rumania.

Según ViralHog, plataforma centrada en compartir videos virales, el clip data del 3 de julio y fue capturado en Transfagarasan, carretera donde es común avistar osos.

RUMANIA. Un oso agradece a unos turistas por cederle el paso!... pic.twitter.com/BgRhnQhXJH — Liliana Franco (@lilianaf523) August 9, 2023

"Viajando por carrera con la familia a través del famoso paso de montaña de Transfagarasan cuando es visto un oso pardo al lado de la carretera. Tomamos la cámara y comenzamos a filmar mientras pasamos junto a él, a sólo METROS de distancia. Él saluda y le devolvemos el saludo. Todos en el auto proceden a enloquecer", relata la descripción del material.

Usuarios en X (antes conocido como Twitter) exhortaron a no humanizar a estos animales y señalaron que, posiblemente, están acostumbrados a recibir comida tras ese gesto.

"Desconocer a los animales y no empatizar con ellos lleva a humanizarlos y pretender que están hablando mi lenguaje (me están diciendo 'hola' con la manita). Egoísta y nada más alejado de la realidad", consideró @Bugannvillas.

Si bien esta grabación se viralizó, no es un caso único. Otros videos muestran a ejemplares en ese mismo camino realizando gestos parecidos a saludos.

También se aprecia cómo se acercan a los automóviles en espera de que los tripulantes les lancen comida. Además, hay materiales en los que motociclistas y personas a pie los alimentan con manzanas.

Alimentarlos aparentemente es un acto de generosidad, pero es ilegal porque se acostumbran a recibir comida de las personas, pierden su habilidad para encontrar sus propias provisiones y pueden volverse agresivos si tienen hambre. Además, dejan de temerle a las personas y se aventuran cada vez más a sitios habitados por gente.

Cuando eso ocurre, son relocalizados en otros territorios e incluso asesinados, advierte Ghid Turistic Transfagarasan, sitio especializado en turismo en dicha región.

"¡Nunca le den comida a los osos mendigos! ¡Tu amabilidad los aleja del bosque y los vuelve adictos!", alerta el portal.

Asimismo, enfatiza que no son animales domésticos y si alguien se encuentra no uno, no debería acercársele, aunque parezca inofensivo porque sus reacciones pueden ser impredecibles.

Transfagarasan se ubica en los montes Cárpatos, hogar de una población estable de osos pardos (Ursus arctos). Los úrsidos de esa región pertenecen a una subespecie llamada oso pardo europeo (Ursus arctos arctos).

Un macho de tal zona pesa, en promedio, 268 kilogramos, mientras que una hembra tiene un peso medio de 214 kilogramos, de acuerdo con el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España.

Se estima que en Rumania viven entre 7 mil 536 y 8 mil 093 osos pardos, de acuerdo con el censo más reciente publicado en 2023 por el Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Bosque.

Actualmente enfrentan varias amenazas, entre ellas la fragmentación de su hábitat por la construcción de nueva infraestructura, según el proyecto Life for Bear. También son presa de la cacería de trofeos y la deforestación los pone en riesgo de aislarlos en parches pequeños de bosque, agrega Bear Watching in Romania.