Joven fisicoculturista muere aplastado por una barra de 210 kg

Justyn Vicky, un fisicoculturista de tan sólo 33 años de edad, perdió la vida el pasado 21 de julio, luego de que le cayera una barra de 210kg al intentar ejecutar una sentadilla en un gimnasio de la isla de Bali, mientras realizaba su rutina de ejercicios.

Vicky intentó realizar el ejercicio con un peso que aparentemente, aun no dominaba, y por ello después de bajar, no puedo subir como se debe de hacer; como resultado, no pudo quitarse el peso del cuello, que terminó venciéndolo y cayéndole encima de esa zona.

Paramédicos acudieron lo más rápido posible al lugar para trasladar al joven a un hospital, fue ahí donde lo valoraron y sometieron a una intervención quirúrgica de emergencia, sin embargo, ya no se pudo hacer nada por él.

Su cuello se partió y afectó gravemente sus pulmones.

El gimnasio The Paradise Bali, lugar donde Justyn entrenaba, compartió un mensaje de despedida, tras la tragedia:

Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones".