Niega Lucero reconciliación con su exesposo Mijares

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cantantes Lucero y Emmanuel Mijares conformaron una de las parejas más admirables del mundo del espectáculo en México, hasta que en 2011 anunciaron su divorcio.

A pesar de haberse separado en el pasado, la pareja, que se conoció en los años 80, ha continuado compartiendo el escenario en numerosas ocasiones, destacando su amistad y unidad por el amor que se tuvieron y por el bienestar de sus hijos, Lucero y José Manuel Mijares, hasta el día de hoy.

Sin duda, la serie de presentaciones y giras conjuntas de las celebridades ha generado gran revuelo entre sus fanáticos. Muchos de ellos sueñan con una posible reconciliación, y algunos incluso han capturado momentos cercanos entre ellos, lo que ha llevado a que estos videos se vuelvan virales en las redes sociales.

En este contexto, recientemente la famosa anunció su separación de Michel Kuri, empresario y sobrino de Carlos Slim, después de más de 10 años juntos. Este acontecimiento ha generado una nueva polémica en torno al antiguo amor de la también actriz.

Lucero habla de la "reconciliación" con Mijares

La primicia sobre el actual estado amoroso de Lucero ha suscitado especulaciones acerca de si las causas de su decisión de terminar temporalmente con Kuri están relacionadas con Mijares. Ante este escenario, la cantante fue cuestionada por la prensa antes de realizar un show en vivo.

En dicha ocasión, la cantante ofreció algunas declaraciones respecto a Kuri, expresando: "(Estoy) bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios".

Aunque bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, Lucero negó que haya un nuevo idilio con Mijares, dejando claro su deseo de mantener una amistad: "No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos".

Más tarde, la cantante fue cuestionada sobre si habría una reconciliación con Kuri, a lo que respondió con esperanza: "Ay, ojalá, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí".

Es importante destacar que Lucero ya había expresado previamente que su ruptura con Kuri se dio en buenos términos.

Lucero borra sus fotos con Michel Kuri en Instagram

Lucero es muy activa en sus redes sociales, ahí comparte con sus millones de seguidores su vida profesional y cotidiana, fotos con sus hijos, de ella sola, de sus shows y de Mijares son las que más se observan en su Instagram donde prácticamente borró el rastro de su relación con Kuri Slim.

Ambos postearon en redes varias fotografías de viajes que hicieron juntos en su momento; la pareja comenzó su relación a mediados del 2012 tras el divorcio de la cantante con Mijares; Kuri, de ascendencia libanesa, es un reconocido empresario del mundo de las telecomunicaciones y socio del restaurante Bross Oyster Bar.

Amante del arte, director de A&B Inmobiliaria y CEO de Promobus, Michel Kuri Slim es sobrino del empresario mexicano Carlos Slim, estuvo casado con Ana Paula O´Farril, con quien tuvo tres hijos: Ana Paula, Michel y Santiago; nació el 7 de febrero de 1985 en la Ciudad de México, tiene como tío al empresario Alfredo Harp Helú, primo hermano de su madre, propietario de Grupo Martí y Banamex; Michel es parte de una de las familias más reconocidas y adineradas de México, "los Slim".

En varias ocasiones, Lucero halagó a Michel asegurando que era un hombre caballeroso, carismático e inteligente, y aunque él aún mantiene varias fotos con la cantante en su Instagram, ella sólo ha dejado una instantánea del 2015.