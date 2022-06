La Unión Europa concede a Ucrania y Moldavia el estatus de candidato a la adhesión

"Es un momento histórico y un mensaje fuerte, de unidad y de determinación", valoró el ex primer ministro belga, que señaló que los dirigentes europeos han compartido el momento con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y que harán lo propio con la presidenta moldava, Maia Sandu, y el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, más tarde.

Por su lado, Von der Leyen celebró que es "un buen día para Europa" y un momento "definitorio" para la Unión Europea. "Son parte de la familia europea y esta decisión histórica lo confirma. Les da la perspectiva de la adhesión a la UE y establece el camino a recorrer", indicó, recalcando que "no hay mejor señal de esperanza para sus ciudadanos" ante la agresión rusa.

"Estoy convencida de que la decisión fortalece a todos, a Ucrania, Georgia y Moldavia, ante la agresión rusa y a la UE porque muestra una vez más al mundo de que la UE está unidad y fuerte ante amenazas externas", señaló Von der Leyen.

En todo caso, la conservadora alemana insistió en que, "por supuesto", Ucrania, Moldavia y Georgia tendrán que "hacer deberes" para avanzar a los siguientes pasos de la adhesión. "Estoy convencida de que avanzarán lo antes posible para implementar las reformas necesarias, no solo porque estén en la senda europea sino porque son buenas para la democracia, el país y, en última instancia, son buenas para los ciudadanos", subrayó.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció que la decisión es política y responde al contexto de guerra con Rusia y rechazó seguir esta dinámica con otros países. "¿A largo plazo creo que es la perspectiva adecuada? Se lo digo francamente: No. Porque lleva tiempo y porque se ve fenómeno de fatiga de la ampliación entre esos países", admitió.

Sobre el proyecto para crear una comunidad política europea, iniciativa de Macron para vincular a miembros de la UE y terceros Estados, el mandatario galo habló de la necesidad de estrechar lazos estratégicos con países que no ingresarán en el bloque.

"Hay que ser honestos. No todos tenemos vocación de compartir la misma casa, pero sí la misma calle. Tenemos una Europa geográfica con valores comunes, no tenemos los mismos estándares de Estado de derecho. Tenemos situaciones muy alejadas en el plano económico y social que no permiten el Mercado Único, pero hay que poder estrechar lazos estratégicos", razonó.

A su juicio, estabilizar la vecindad europea no tiene por qué llevar aparejada la perspectiva europea. "Debemos poder decir que tenemos que poder tener una vecindad que no vive con nosotros, porque sino quiere decir que la UE no tiene más límites que los límites de Europa", reflexionó.

REACCIÓN DE LOS LÍDERES DE LA UE

Nada más conocerse la decisión, los líderes europeos celebraron el acuerdo con mensajes subrayando el cariz histórico de la decisión. Mientras el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, calificó de "momento histórico" que da una "señal de esperanza" al pueblo ucraniano, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, habló de la "gran victoria de Ucrania y de la Unión Europea" con esta decisión "importante y oportuna".

El canciller alemán, Olaf Scholz, felicitó también a los dos nuevos candidatos y les dio la "bienvenida". "Aquí está la buena cooperación de la familia europea. Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ciudadanos ucranianos están "luchando por los mismos valores que defiende la Unión Europea".

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, publicó en Twitter un video junto al ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba. "Este es un momento crucial para la UE, Ucrania y para la paz y la democracia en nuestro continente compartido", subrayaron ambos. "Ucrania ganará. Europa prevalecerá", remarcó Borrell.

Por su lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró que con esta decisión la UE está en "el lado correcto de la historia". "Damos esperanza. Por la democracia, la libertad y nuestro futuro", señaló.

GEORGIA Y BOSNIA

Sobre la situación en la que queda ahora Georgia, país al que los Veintisiete reconocen la perspectiva europea pero piden más reformas estructurales antes de dar el siguiente paso, el presidente del Consejo Europeo señaló que es necesario completar las reformas europeas y pidió que aborden una serie de reformas democráticas.

La presidenta de la Comisión Europea valoró que Tiblisi debe aprovechar el escenario de contar con perspectiva europea y pidió "unidad política" para comprometerse con la sociedad civil y avanzar en la agenda de reformas.

El debate sobre la Ampliación ha incluido también la situación de los Balcanes y, pese al malestar de los líderes de la región por la falta de avances, al final los líderes acordaron "revitalizar" el compromiso con Bosnia y Herzegovina y pedir a la Comisión Europea un informe con distintas condiciones para que el Consejo Europeo pueda retomar el asunto.

En el documento de conclusiones, los dirigentes europeos aseguraron que están listos para "garantizar el estatus de candidato a Bosnia y Herzegovina" y reclaman a Bruselas informar "sin dilación" sobre la implementación de las 14 prioridades para avanzar en la adhesión.