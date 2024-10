Ataque iraní con misiles a Israel

JERUSALÉN. — El ejército israelí afirmó que Irán ha disparado misiles contra Israel, y las sirenas antiaéreas suenan en todo el país.

Se ordenó a los residentes de Jerusalén que se refugiaran en sus viviendas la noche del martes, en preparación para un posible ataque con misiles.

