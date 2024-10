Este 1 de octubre, la presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tomará protesta como presidenta de México en la Cámara de Diputados.

La ceremonia de la toma de posesión se llevará a cabo en punto de las 09:00 horas en el Congreso de la Unión, donde a la morenista se le colocará la banda presidencial, que la convertirá en Mandataria en los próximos seis años.

No obstante, algunos se preguntan qué relación tiene la Cámara de Diputados con la toma de posesión; aquí te contamos.

¿Por qué la toma de protesta de Claudia Sheinbaum se hace en la Cámara de Diputados?

De acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Mexicana, el nuevo presidente o presidenta debe asistir ante el Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente y hacer la siguiente protesta:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.

Asimismo, la legislación establece que si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, "lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión".

Sin embargo, en caso de que el nuevo mandatario no pudiera rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).