Publica Hamás primer vídeo de una rehén retenida en Gaza

MADRID, España.-El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha publicado este lunes un primer vídeo de una rehén franco-israelí de 21 años que permanece retenida en la Franja de Gaza tras el ataque del grupo palestino en el festival de música electrónica en el sur de Israel.

"Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", explica en la grabación, subtitulada al árabe y recogida por el diario israelí 'Haaretz'.

La joven, que sale mirando a la cámara en un fondo marrón después de varios planos en los que una persona le ajusta las vendas de la mano, ha pedido que la lleven "pronto" a casa para reunirse con su familia. "Por favor sacadme de aquí tan pronto como sea posible", pide la joven hablando en hebreo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado este mismo lunes que 199 personas están retenidas por milicianos palestinos en la Franja de Gaza, una nueva cifra oficial que el Ejército ha hecho pública tras haber notificado a sus respectivas familias.

Las autoridades israelíes informaron de que habían recuperado más de 250 cadáveres en un recinto en el que se celebraba un festival de música en pleno desierto del Neguev cuando las milicias palestinas realizaron incursiones armadas.

El festival de música fue organizado coincidiendo con la festividad judía del Sucot. Comenzó a las 23.00 horas del viernes y duró toda la noche con miles de asistentes, en su mayoría israelíes de entre 20 y 40 años.