Aquí se acabaron los presidencialismos.- Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México se comprometió a rodearse de "mujeres chingonas" para asegurar que ella no se deja llevar por verticalismos en la toma de decisiones.

"Este no es un tema de hacer las cosas solas. Es un tema de equipo: aquí se acabaron los presidencialismos y tampoco soy una mujer que obedezca a un hombre. Me puedo acompañar de muchos hombres, aconsejarme de muchos hombres, pero jamás obedecer. Jamás me van a decir 'vamos a hacer esto y esto', porque soy una mujer que no se deja", sostuvo.