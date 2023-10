Ataque de Hamas deja a Biden en una crisis internacional y bajo críticas de republicanos

La posibilidad de que el conflicto se prolongue y se expanda pondría a prueba el liderazgo de Biden tanto en el escenario nacional como internacional, teniendo que demostrar apoyo inquebrantable a Israel y al mismo tiempo la capacidad de forjar una paz en el Medio Oriente, donde simpatizantes de Hamas rápida y vocalmente respaldaron la acción. Cientos de personas en ambas bandos han muerto, y Estados Unidos trata de determinar si hay ciudadanos suyos entre las víctimas.

El grupo libanés Hezbollah aplaudió el ataque, calificándolo de respuesta a "los crímenes israelíes". El grupo libanés, que al igual que Hamas está dedicado a la destrucción de Israel, disparó cohetes y artillería contra posiciones israelíes, provocando respuesta de drones israelíes. Un asesor del líder supremo iraní alabó la acción de Hamas.

Varios de los precandidatos republicanos inmediatamente trataron de culpar a Biden por la situación, en particular por su reciente decisión de liberar 6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de la libertad de cinco estadounidenses. La Casa Blanca férreamente rechazó las acusaciones republicanas, señalando que el dinero iraní no ha sido usado por Irán todavía y en todo caso solo puede ser usado para fines humanitarios.

"Hamas no existiría como existe hoy si no fuese por el apoyo que ha recibido de Irán a lo largo de los años", declaró el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en una entrevista televisada el domingo, pero reconoció que "no hemos visto evidencia de que Irán dirigió o estaba detrás de este ataque en particular".