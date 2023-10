Confirman presencia de hidalguenses en zona de conflicto en Israel

PACHUCA, Hgo

Refirió que se encuentran pendientes y en alerta de cualquier situación, sin embargo, al momento ni en oficina centrales, ni tampoco en esta representación, se ha acercado algún familiar de manera directa o a través de correo o vía telefónica, a solicitar apoyo.

"Ahorita no ha habido ninguna noticia de algún hidalguense que esté en una situación en Israel". Sobre la estancia de ciudadanos hidalguenses en esa región destacó, "si sabemos que hay pero no puedo decir cuántos, porque ese dato lo lleva migración. Conocemos que, si hay en esa zona de conflicto, pero no sé exactamente cuántos".

Refirió que la Cancillería ha instruido difundir información sobre la forma en que las familias de mexicanos, que estén en Israel pueden contactar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir asesoría.

Por otro lado, el politólogo de origen libanés Sarkis Mikel Jeatani Jeatani, alertó que este conflicto pudiera escalar a otras naciones, debido a el apoyo que pudieran brindar naciones como Francia, Inglaterra Estados Unidos a Israel, pero también del lado palestino pudiera tener la ayuda de otros países, por lo que de no encontrarse una solución inmediata se estaría ante un conflicto mayor.

Precisó que Israel de manera sistemática ha atacado a Palestina, por lo que se necesita conocer de origen la raíz de este conflicto donde los que pierden son los ciudadanos.

La franja de Gaza prácticamente ha sido un lugar de reclusión para los palestinos, aseveró.