Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO

En una histórica segunda vuelta, que tuvo en vilo al país y que se definió por un margen mucho mayor al esperado, el postulante de La Libertad Avanza se imponía a Sergio Massa por casi 12 puntos de diferencia, con el 86% de las mesas escrutadas.

Massa no logró separar su candidatura de la gestión de Alberto Fernández, quien lo había designado como ministro de Economía hace 15 meses para que intente controlar la inflación y la presión cambiaria. Massa reconoció la derrota incluso antes de que se divulgaran resultados oficiales.

"Hubo dos proyectos de país. La jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático transparente y sólido, que respeta siempre los resultados", dijo Massa. El ministro de Economía habló con su rival y lo felicitó. "Es el presidente que los argentinos eligieron", dijo. Y agregó: "Desde mañana la responsabilidad de dar certezas es de Milei". Además, dijo que Alberto Fernández y Milei activarán en los próximos días el traspaso de mando.

Asimismo, Massa anunció en un discurso ante la militancia en su comando de campaña, el fin de su etapa política "quiero agradecer a mi familia, y a mis hijos por tanto apoyo a lo largo de estos meses, hoy termina una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas (...) quiero que la gente sepa que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores centrales de la argentina", aseguró.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años"

La Libertad Avanza cuenta con ocho senadores nacionales, 38 diputados y ningún gobernador propio. En las provincias, Juntos por el Cambio manda en 10 distritos, el PJ en 9 y fuerzas provinciales en los cuatro restantes.

A pesar de tratarse de un fin de semana largo, la participación electoral fue similar y hasta podría ser apenas superior a la que se dio en las elecciones generales, cuando votó el 77.6% del padrón. Este domingo votó 76%.