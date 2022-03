Eleva Biden advertencia

El presidente Joe Biden "ha sido claro reiteradamente en que Estados Unidos trabajará con nuestros aliados para defender cada pulgada de territorio de la OTAN, y eso quiere decir cada pulgada", declaró el domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan al programa "Face the Nation" de CBS News.

Los comentarios surgen poco después de que misiles rusos alcanzaron una base de entrenamiento militar cerca de la frontera de Ucrania y Polonia, que es miembro de la OTAN. Se informó que 35 personas murieron en ese ataque.

Sullivan advirtió que cualquier ataque contra territorio de la OTAN provocará la activación del Artículo 5 de la alianza, según un ataque contra uno es considerado un ataque contra todos.

En ese caso "nuestra respuesta contendrá la fuerza total de la alianza". Sullivan señaló que la OTAN responderá incluso si un ataque ruso contra territorio de la alianza es accidental.

MILES EVACUADOS

El presidente de Ucrania informó que casi 125,000 civiles han sido evacuados por corredores humanitarios hasta la fecha, y que un convoy con ayuda humanitaria se dirige a la sitiada ciudad de Mariúpol.

"Ya hemos evacuado a casi 125,000 personas a territorio seguro mediante corredores humanitarios", declaró Volodymyr Zelenskyy el domingo en un discurso transmitido por video.

"La prioridad de hoy es Mariúpol. Nuestro convoy con ayuda humanitaria está a dos horas de Mariúpol. Faltan solo 80 kilómetros", añadió.

"Estamos haciendo todo lo posible para impedir a los ocupantes que están incluso bloqueándole el paso a curas ortodoxos que acompañan a esta asistencia, alimentos, agua y medicinas. Hay 100 toneladas de los artículos más necesarios que Ucrania está enviando a sus ciudadanos", declaró Zelenskyy.

Matan a periodista

- La policía de la región de Kiev reportó que un periodista estadounidense murió y un colega más resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania.

- La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil del videoperiodista Brent Renaud en Irpin, cerca de la capital. El otro fue trasladado a un hospital en Kiev.

- Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un "cineasta talentoso" que colaboró con el Times durante años, pero que no estaba trabajando con ellos al momento de su muerte.