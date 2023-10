Agrava Israel el bloqueo en Gaza

La maquinaria de la venganza militar en Israel se ha puesto en marcha en dirección a Gaza. Después de arrasar con oleadas de bombardeos aéreos la periferia de la Franja palestina, el ejército ha golpeado en la madrugada de este jueves las bases de la fuerza Nujba, la unidad militar de élite de Hamás que el pasado sábado encabezó el ataque que se cobró la vida de 1.300 israelíes y concluyó con el secuestro de más de un centenar de ellos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió pocas horas después que iba a acabar con Hamás, movimiento de resistencia islámico al que equiparó con los yihadistas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). "Tal como el ISIS fue aplastado, será aplastado Hamás, que deberá ser tratado exactamente del mismo modo", advirtió durante la visita a Jerusalén del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos garantizó que su país no dejará solo a Israel, pero también pidió ante Netanyahu que se evite el daño a la población civil en una campaña militar de represalia que se presenta como una de las más contundentes en los 75 años de historia del Estado judío. Durante su visita, Blinken ha comunicado que al menos 25 estadounidenses han muerto en Israel desde la ofensiva iniciada por Hamás.

CERCO COMPLETO

Israel ha sellado la franja de Gaza con un cerco completo, excepto en la frontera del sur con Egipto, único punto por el que puede entrar ayuda humanitaria. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio asegura que el paso de Rafah se encuentra abierto, fuentes sobre el terreno de ONG humanitarias aseguran que está cerrado a causa de ataques israelíes en sus inmediaciones.

En el enclave costero, donde 2,3 millones de personas se hacinan en un territorio ligeramente superior a Malta en superficie, comienzan a agotarse las reservas de productos básicos. El ministro israelí de Energía, Israel Katz, ha alertado a Hamás de que mantendrá a Gaza sin luz, combustible y suministro de agua y comida hasta que libere a los rehenes. "¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa", ha tuiteado Katz.

NECESIDADES HUMANITARIAS

Fuente: elaboración propia a partir de Naciones Unidas, Ejército de Israel y agencias. La situación en la región Área ampliada Ascalon Mar Mediterráneo ISRAEL Sderot La ONU cifra en 340.000 los desplazados internos en la Franja Israel ha atacado de madrugada varios cuarteles operativos de Hamás Gaza Ofakim Campos de refugiados Zona militar cerrada Jan Yunis Egipto asegura que el puesto fronterizo de Rafah está abierto N 5 km EGIPTO

El secretario de Estado estadounidense planteó a Israel las "necesidades humanitarias" de la franja de Gaza, bombardeada por el ejército israelí desde el sábado. "Hablamos de la manera de atender a la población de Gaza para protegerla de cualquier daño", declaró Blinken tras reunirse con Netanyahu, informa France Presse.

ASEDIO

Mantendrán los cortes de electricidad y agua a Gaza

El ejército israelí pulverizó la Franja de Gaza con bombardeos, prepara una posible incursión terrestre y anunció el jueves que su asedio contra el territorio —que ha dejado a civiles palestinos buscando desesperadamente alimentos, agua, combustible y medicinas— se mantendrá hasta que los combatientes de Hamas que gobiernan el territorio liberen a los cerca de 150 rehenes que fueron tomados cautivos durante el ataque del fin de semana.

Una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, junto con envíos de armas estadounidenses, fueron una poderosa luz verde para que Israel siga adelante con sus represalias contra Gaza tras el mortífero ataque de Hamas en Israel, pese a que grupos grupos de ayuda