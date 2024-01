Compite Trump contra expectativa

Iowa, Estados Unidos .-Los votantes republicanos se reúnen este lunes en Iowa para respaldar a su preferido en la carrera republicana por la Casa Blanca, y dar el banderazo inicial a la contienda entre el ex Presidente Donald Trump, la ex Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros candidatos. Al mismo tiempo (duda aquí), en Nueva York arranca el juicio civil contra el ex Mandatario por difamación de la escritora E Jean Carroll, el primero de cinco nuevos juicios que enfrentará este año.

Los candidatos posicionaron sus últimos esfuerzos en esta entidad que sirve como un termómetro para medir las preferencias de los electores.

Al ser el primer estado del proceso electoral, en Iowa los candidatos invierten mucho tiempo, publican anuncios, ponen a prueba sus mensajes, y atraen a los votantes socialmente conservadores, explicó el especialista Matthew Dallek, de la Universidad George Washington.

"Lo que los caucus hacen es esencialmente introducir un termómetro en la política y tomar la temperatura de los activistas del partido para ver cómo se sienten respecto a cada candidato. Envían la señal al resto del país sobre las preferencias", señaló, por su parte, Dennis Goldford, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Drake en Des Moines, Iowa.

A diferencia de las primarias que son organizadas por los Estados, los caucus son organizados por el Partido Republicano en la entidad y los electores no acuden a las urnas. En cambio se reúnen en escuelas, bibliotecas y otros lugares públicos para decidir a qué candidato respaldan. Según el grupo de personas que congrega cada aspirante es el número de delegados estatales que enviará a la convención nacional del partido que tendrá lugar en julio y en la que se anuncia formalmente a quien competirá en la elección general.

Pero, a decir de Goldford, más allá de competir entre ellos, los aspirantes republicanos están compitiendo contra sus propias expectativas.

"Cada candidato tiene exactamente el mismo rival, y es la expectativa, ¿te fue mejor de lo que se esperaba o peor de lo que se esperaba?", indicó a Grupo REFORMA.

Las encuestas muestran que Trump tiene una amplia ventaja sobre los demás, con 52 por ciento, según el promedio de Real Clear Politics. Le sigue Haley con 18.2, y en tercero DeSantis con 15.6.

Si bien, el ex Mandatario pasó menos tiempo en la entidad que sus rivales, Goldford señaló que desplegó una amplia organización de activistas de un tamaño que, por ejemplo, no tuvo en 2016, cuando compitió por primera vez por la Presidencia.

"Pienso que la principal preocupación de Trump no son Haley o DeSantis, son las expectativas", dijo en entrevista con Grupo REFORMA desde Des Moines.

"Trump se ha mantenido en 50 por ciento (de preferencia) entre los republicanos en Iowa. Si baja a 40 por ciento o especialmente a 30 por ciento, habría fallado en cumplir las expectativas y eso es muy peligroso. Entonces quiere asegurarse de que sus simpatizantes participen (en el caucus) para que él pueda cumplir las expectativas, si no es que superarlas".

La siguiente parada de la contienda es New Hampshire, el 23 de enero, donde los electores republicanos sí participarán a través de las urnas.

El resultado en Iowa proporcionará, a quien resulte mejor posicionado, dinero, cobertura mediática e impulso hacia New Hampshire, dijo Dallek de la Universidad George Washington.

Si bien Iowa es un termómetro de las preferencias, los especialistas aclaran que quien gana en la entidad no necesariamente obtiene la nominación presidencial.

"En 2020, Joe Biden quedó en cuarto en el caucus demócrata y obtuvo la nominación. En 2008, 2012 y 2016, el republicano que ganó el caucus no obtuvo la nominación. Todo lo que hace el caucus es mostrar los gustos y disgustos de los activistas del partido hacia los candidatos, pero realmente no decide nada", subrayó Goldford.

El resultado se conocerá a las 19:00 horas de la noche de este lunes.